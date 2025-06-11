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李銘忠帶隊衝阿里山 于美人看日出喊值得

2025/6/11 13:03（6/11 13:51 更新）
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藝人于美人（左起）、李銘忠、張榕容、楊銘威一起錄製旅遊實境節目「花甲少年趣旅行」，探索嘉義之美，衝阿里山看日出。（台灣大哥大MyVideo提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月11日
藝人于美人（左起）、李銘忠、張榕容、楊銘威一起錄製旅遊實境節目「花甲少年趣旅行」，探索嘉義之美，衝阿里山看日出。（台灣大哥大MyVideo提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月11日
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（中央社記者洪素津台北11日電）演員李銘忠在節目「花甲少年趣旅行」帶著于美人、楊銘威與張榕容衝阿里山看日出，凌晨2時攻頂。一開始大家抱怨連連，但當日出現身，于美人感動表示，「這趟值得了」。

李銘忠、于美人、楊銘威與張榕容在「花甲少年趣旅行」共遊嘉義，首度參與節目的李銘忠，帶隊凌晨2時攻頂。儘管一開始旅伴們抱怨連連，但當日出終於現身時，于美人轉身對他說：「這趟值得了。」讓他瞬間感動破表，「任務成功的那一刻，心裡真是滿滿感動！」

張榕容自曝，上次出遊已經10多年前，接下節目時有些緊張，「怕大家性格差太多、不好相處」，所幸一見面就發現默契十足，直呼：「大家真的相處得很自在！」

張榕容提到，原本以為于美人是氣場強大的女強人，沒想到實際相處後完全翻轉印象，「她直爽又可愛，還邀我們去她家吃飯，真的超暖！」

楊銘威在旅途中展現十足暖男特質，也讓張榕容感受到滿滿支持與照顧。旅程中，大家還一起泡了張榕容人生首次體驗的泥漿溫泉，她笑說那一刻像是回到童年，大家在泥巴中互相潑灑玩耍，畫面又幼稚又可愛，讓她留下深刻回憶。

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李銘忠感性表示：「這次旅行的最大收穫，就是學會如何跟陌生人一起旅行，並成為真正的朋友。」

「花甲少年趣旅行」第11季每週六晚間10時於MyVideo全台網路播出。（編輯：吳素柔）1140611

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