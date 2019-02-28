日本星巴克打造高級店 一杯要價333元[影]

（中央社東京28日綜合外電報導）日本大型連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks Coffee Japan）位於東京都中目黑的新店今天開幕，不同於其他分店，提供更多體驗樂趣並打造出高級感，主力咖啡一杯要價1200日圓。

日本放送協會（NHK）報導，這間新店樓高4層，請來日本知名設計師隈研吾設計。店內陳設不同於一般星巴克店面，且店內空間相當寬廣，顧客可以清楚看見店內中央存放咖啡豆的大型貯藏容器及焙煎機。

這家店可以讓顧客選擇自己喜歡的咖啡豆及萃取方式，並體驗在面前沖泡的樂趣。主力咖啡使用威士忌酒桶釀成的咖啡豆，一杯不含消費稅要價1200日圓（約新台幣333元），比一般拉麵店一碗拉麵還貴。一般星巴克店面所販售咖啡，大多在300多日圓到500多日圓間。

一名26歲日本上班族說，雖然價格貴了一點，但可以體驗到像咖啡主題樂園的樂趣。

星巴克在日本已有逾1400間店，是連鎖咖啡專賣店龍頭，但大型連鎖便利商店提供價格更低的現沖咖啡，讓日本咖啡市場競爭愈趨激烈。

因此，星巴克有意藉由這間新店來提高品牌形象。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1080228