華為再受挫 蘋果Face ID元件商跟進封殺

（中央社倫敦20日綜合外電報導）供應蘋果（Apple）臉部辨識（Face ID）零件的光學元件開發商魯門特姆（Lumentum Holdings Inc.）今天追隨谷歌（Google）腳步，停止供貨給中國手機大廠華為。

魯門特姆表示，已停止出貨給華為，無法預測何時可以恢復供貨。

魯門特姆表示，上一季華為占公司整體營收18%。魯門特姆也把第4季營收預測，從先前的4億500萬至4億2500萬美元，下修到3億7500萬至3億9000萬美元。

消息人士昨天告訴路透社，Google已停止對華為供應硬體和部分軟體。

這是川普15日將華為列入出口黑名單，震撼全球晶片業，並導致華為夥伴股價下滑後的第一個重大影響。

美國多數供應商尚未針對華為遭封殺發表聲明，但據報導指出，包括英特爾（Intel）、高通（Qualcomm）、賽靈思（Xilinx）和博通（Broadcom）等晶片製造商都已告知員工，將中止對華為供貨。

賽靈思表示，已得知美國商務部的禁令，將配合辦理。路透社詢問其他公司，尚未獲得回應。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080521