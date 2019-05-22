美考慮列黑名單 中國海康威視稱未侵犯人權

（中央社台北22日電）外傳美國考慮將中國海康威視數位技術公司列入貿易黑名單，海康威視今天發表聲明稱，未在新疆做過任何不恰當的行為，公司過去不曾、現在和將來也不會以侵犯人權為條件的業務進行經營。

中國國企海康威視（Hikvision）是全球影像監控設備龍頭，根據國際預測機構IHS Markit在2018年發布的報告，海康威視市占率37.94%，連續7年蟬聯全球第一。

紐約時報22日報導引述知情人士稱，川普政府正考慮限制海康威視購買美國技術，這是美國對抗北京全球經濟野心的最新舉措。

報導稱，這也代表川普政府首度因為一家公司在中國大規模拘留和監控新疆維吾爾族發揮的作用，而列入黑名單予以制裁。

美國商務部、白宮都不願對上述報導置評。

受到報導衝擊，海康威視股價今天早上開盤沒多久就被打入跌停，一度重挫10%。

環球時報報導，海康威視22日上午發表聲明說，已關注到紐時報導，他們期望得到公平、公正的對待。

聲明稱，海康威視是一家商業公司，恪守商業公司的本分。公司未曾因所謂的「海康威視新疆人權問題」受到任何政府、任何人權機構等的調查蒐證，也未有外媒就該問題向海康威視進行全面的、深入的查證真實情況。

聲明強調，海康威視是一家產品供應商，未在新疆做過任何不恰當的行為，公司過去不曾、現在和將來也不會以侵犯人權為條件的業務，作為公司業務進行經營。

聲明並稱，海康威視已主動聘請美國專業人士對公司在新疆的業務進行獨立審查，專業人士將在獲得充分的證據後，回應海外各相關方的關注。（編輯：楊昇儒/張淑伶）1080522