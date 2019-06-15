美國終止貿易優惠 傳印度要對美29項商品加關稅

（中央社新德里15日綜合外電報導）數家媒體今天報導，印度因為不滿美國取消新德里的貿易優惠待遇，決定對美國29項商品提高進口關稅，其實早在去年新德里當局就宣布要對美國商品提高關稅，只不過一再推遲。

法新社報導，印度政府去年6月表示，將針對杏仁和蘋果在內的多種美國商品提高進口關稅，此舉顯然是不滿華府加徵鋼鋁關稅，拒絕給予印度豁免。

但往後印度和美國的貿易談判看似有望找出解決之道，因此印度數次延遲提高關稅。

然而，美國總統川普本月稍早決定終止新德里的貿易優惠待遇，似乎導致印度當局採取這項最新行動。

「經濟時報」（Economic Times）報導引述一名政府官員的說法，不會再延遲向美國加徵報復性關稅，將從明天起生效。

印度新聞信託社（Press Trust of India）報導，儘管財政部已把這項決定傳達給美方，但很快會對外發布一份正式聲明。

為了對抗中國，華府努力加強與印度的關係，同時川普強調與印度總理莫迪（Narendra Modi）擁有良好關係，但印美仍存在緊張的貿易關係。

川普和莫迪預定28日至29日在日本大阪20國集團（G20）峰會見面，屆時可能會討論棘手的貿易問題。（譯者：葉俐緯/核稿：陳彥鈞）1080615