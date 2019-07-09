回應國內業者抱怨 美對中墨部分鋼鐵加徵關稅

（中央社華盛頓8日綜合外電報導）美國今天宣布對墨西哥和中國部分鋼鐵產品加徵關稅，表示這些國家以不公平補助來幫助國內製造業者。

法新社報導，這項決定前2個月，美國總統川普同意取消對墨西哥和加拿大進口鋼鋁加徵關稅，此前美加墨3國就修訂北美自由貿易協定達成協議。

美國商務部認為，建築用的進口鋼鐵受益於中國、墨西哥和加拿大補助，不過加拿大在此案的補助微乎其微，因此無需施加報復性關稅。

這項行動是在回應美國業者今年2月提出的申訴抱怨。美國商務部在初步調查結果中發現，自墨西哥和中國進口的預製結購鋼（fabricated structural steel）受益於國內30.3%至177.43%補助。

美國商務部在一份聲明中指出，中國和墨西哥2018年輸美結構鋼總值達15億美元。

美國海關人員基於補助稅率，將開始徵收進口關稅，若事後官員修正調查結果，這些資金將得以退還。獨立的美國國際貿易委員會（US International Trade Commission）若發現美國企業未受到這些補助之害，有時會阻擋商務部行動。

援引據稱對美國國安的威脅，川普去年宣布對全球進口鋼鐵加徵25%、鋁加徵10%關稅，今年5月又同意對墨西哥和加拿大取消這些關稅。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1080709