美衛服部強迫藥物廣告標售價 遭聯邦法院擋下

（中央社紐約8日綜合外電報導）美國華盛頓地方法院法官梅塔（Amit Mehta）今天裁定美國總統川普行政部門的新法規違法，讓迫使藥廠要在電視廣告標示藥物批發價的計畫破滅。

梅塔支持默克藥廠（Merck & Co.）、禮來公司（Eli Lilly & Co.）與安進公司（Amgen Inc）等製藥商，表示因美國衛生及公共服務部（HHS）缺乏國會授權，不能迫使製藥商公布定價，認定整部法規不合法，終止這份明天生效的規定。

路透社報導，衛服部長艾薩（Alex Azar）5月8日宣布這份法規，表示藥廠若會在電視廣告中直接對消費者公布定價感到丟臉，或擔心嚇跑消費者，那強制披露售價可以幫助壓低暴漲的處方用藥價格。

這項法規最早於2018年5月提出，作為美國總統川普為美國消費者降低處方藥價格「藍圖」的一部分。

梅塔表示，公布價格的確可能成為阻止處方藥成本上升的有效工具，但「無論藥物價格飆漲的問題如何煩人，衛服部都不能做超出國會授權的事」。

許多製藥商反對這項法規。業內最大遊說團體美國藥廠公會（PhRMA）表示，建議售價可能使病患感到困惑，並讓他們不敢尋求醫療照護。

默克、禮來與安進與貿易團體全國廣告商協會（Association Of National Advertisers，ANA）6月14日共同提起訴訟，主張法規強迫公開與納保患者無關的售價，會混淆消費者。

製藥商向來認為，建議售價不能反映藥物真實價格，因為他們沒有考慮到折扣，或醫療保險公司與藥品給付管理公司（PBM）為確保患者取得藥物而達成的退款。

這份法規規定，只要任何藥物價格超過35美元（約新台幣1000元），涵蓋一般療程或一個月的用藥，製藥商都需提供藥價。根據衛服部，電視上最常觀看的10大藥物，每月藥價介於488美元至1萬6938美元（新台幣1萬5225元至52萬8465元）之間。（譯者：侯文婷/核稿：劉文瑜）1080709