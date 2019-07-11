東南亞運動會近菲國耶誕假期 馬尼拉恐塞爆

（中央社記者陳妍君馬尼拉11日專電）今年東南亞運動會舉辦期間接近菲國耶誕假期，道路塞車情形可能比平日更嚴重。為此，主辦單位將安排選手住在鄰近場館處，盼將塞車影響降到最低。

2019年東南亞運動會主辦國為菲律賓，賽事將於11月30日開幕，進行到12月11日。

東南亞運動會11個成員國今天在馬尼拉召開第2次代表團團長（CDM）會議，並於晚上舉行記者會，由組委會營運長（COO）蘇薩拉（Ramon Suzara）和11國代表團團長回答媒體提問。

針對運動會籌備進度以及今年正式比賽項目達56項，是否項目過多，蘇薩拉表示，籌備工作正按步就班進行，東南亞運動會聯合會已通過比賽項目，組委會將努力讓所有賽事順利進行。

蘇薩拉說，今年運動會在馬尼拉有16個場館，在蘇比克灣也有臨時場館正在興建中，預計在9月底和10月底陸續完工。

記者也問到，菲律賓是「全球慶祝耶誕節時間最長的國家」往年接近耶誕假期時，馬尼拉交通堵塞情形都非常可怕，但今年運動會有不少項目在馬尼拉舉辦，組委會如何因應塞車情形。

蘇薩拉說，由於馬尼拉都會區場館具國際水準，包括籃球、排球等重點項目都會在馬尼拉都會區舉辦，其他部分賽事會在克拉克（Clark）舉辦，至於所有水上項目，都會在蘇比克灣進行。

他指出，因應耶誕假期前交通，組委會除了安排接駁車載送所有選手和賽事相關人員，也會為選手訂鄰近場館的住宿地點，希望將塞車影響降到最低。

另外，馬來西亞代表團團長祖卡奈（Datuk Megat Zulkarnain）說，看到目前籌備進度，他個人相當開心，唯一略有疑慮之處在於清真（Halal）食品準備工作，因為在穆斯林國家，清真食品不只是沒有豬肉，而是整個烹調過程都必須合乎規範。

他表示，運動會籌備期間，若在清真食品準備上遇到任何問題，馬來西亞願意提供協助。（編輯：施燕飛）1080711