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川普批比特幣和臉書Libra 要求遵守銀行規範

最新更新：2019/07/12 11:03

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國總統川普今天批評比特幣（Bitcoin）、臉書計劃發行的數位貨幣Libra和其他加密貨幣，要求有意「成為銀行」的企業先取得銀行業許可證，並遵守美國和全球規範。

路透社報導，川普推文指出：「我不是比特幣和其他加密貨幣粉絲，它們根本不是錢，價值高度波動，且無中生有。」

他還說：「如果臉書（Facebook）和其他公司想要成為銀行，他們必須取得新的銀行業許可證，且遵守所有銀行業規定，就像其他銀行一樣，包括國內和國際（規定）。」

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天告訴國會議員，臉書計劃發行稱為Libra的數位貨幣，除非臉書化解有關隱私、洗錢、消費者保護和財務穩定等疑慮，否則不能推動這項計畫。

鮑爾說，聯準會已成立工作小組追蹤這項計畫，並與他國央行進行協調。負責尋找金融體系風險因素的美國金融穩定監管委員會（U.S. Financial Stability Oversight Council），預料也將對此進行審查。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1080712

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