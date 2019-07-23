韓貿易代表出席WTO 要求日本撤銷出口管制

（中央社記者姜遠珍首爾23日專電）日韓貿易戰升溫，南韓派出貿易代表金勝鎬出席世界貿易組織23日在日內瓦舉行總理事會。他指出，日本出口管制公然違反世貿規則，要求慎重處理。

南韓聯合新聞通訊社指出，世界貿易組織（WTO）總理事會會議將於23日起在日內瓦舉行兩天，南韓產業通商資源部新通商秩序戰略室室長金勝鎬擔任南韓首席代表，將針對日本出口管制議題，向國際社會說明南韓立場，並敦促日本撤銷管制。

報導指出，金勝鎬說，日本已有3項措施公然違反世貿規則，他將嚴正反駁日本立場，至於是否會向世貿組織提起訟訴，則視會議情況再考慮。

報導指出，世界貿易組織的最高決策機構是部長級會議，每兩年召開一次，在部長級會議休會期間，總理事會代行決策職責。

一般而言，世界貿易組織總理事會會議，通常由各國常駐日內瓦代表與會，不過，這一次韓日貿易爭議事態嚴重，兩國分別派出政府高官出席。日方代表由外務省經濟局局長山上信吾擔綱。

南韓代表金勝鎬1984年起經歷雙邊、多邊貿易要職，並曾任南韓常駐日內瓦代表部參贊、世貿組織保障措施委員會主席，主要負責處理世貿相關爭端工作，是世貿組織貿易法規專家，近期曾在韓日水產品糾紛案上主導南韓反敗為勝。

日本與南韓因前徵用工（遭日本企業強徵的南韓勞工）爭議關係惡化，日本政府經濟產業省7月1日宣布，強化管制含氟聚醯亞胺、光阻劑及蝕刻氣體3項關鍵電子原料出口南韓，並於7月4日正式上路；另外，提出要將南韓從其出口白名單中移除。（編輯：王永志）1080723