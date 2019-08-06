回應匯率操縱國 中國央行：任性的單邊主義

（中央社台北6日電）針對美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，中國人民銀行今天下午發布聲明稱，此標籤不符合美方自訂的量化標準，是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，對此深表遺憾。

中國央行下午在官網發布聲明指出，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，在機制上人民幣匯率就是由市場供求決定的，不存在「匯率操縱」的問題。

聲明表示，中國央行一直以來致力於維護人民幣匯率在合理均衡水準上基本穩定，這一努力在國際社會眾所周知。2018年以來，美國不斷升級貿易爭端，中國始終堅持不搞競爭性貶值，中國沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。

聲明批評，美方不顧事實，無理給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，是損人又害己的行為，中方對此堅決反對。這不僅會嚴重破壞國際金融秩序，引發金融市場動盪，還將大大阻礙國際貿易和全球經濟復甦，最終會自食其果。

聲明指出，美國這一單邊主義行為還破壞了全球關於匯率問題的多邊共識，會對國際貨幣體系的穩定運行產生嚴重的負面影響。中方奉勸美方懸崖勒馬、迷途知返，回到理性和客觀的正確軌道上來。

聲明強調，中國將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。（編輯：林克倫）1080806