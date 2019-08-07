聯合國：非洲蒲隆地瘧疾肆虐 1800人喪命

聯合國人道事務協調廳在最新的疫情報告中指出，2019年蒲隆地有570萬的瘧疾病例，大約是該國人口數的一半。圖為斯氏瘧蚊。（圖取自維基共享資源，版權屬公眾領域）

（中央社6日奈洛比綜合外電報導）聯合國人道事務協調廳指出，瘧疾在非洲蒲隆地共和國已造成超過1800人喪生，死亡人數相當於伊波拉疫情在鄰國剛果民主共和國爆發後奪走的人命。

聯合國人道事務協調廳（United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, OCHA）在最新的疫情報告中指出，2019年蒲隆地有570萬的瘧疾病例，大約是該國人口數的一半。

自今年1月1日至7月21日，這些病例之中共有1801人死於這個透過瘧蚊傳播的疾病。

聯合國人道事務協調廳表示，缺乏如蚊帳等預防措施、氣候變遷以及對瘧疾抵抗力較低的山區居民遷移至山下，都是導致這次疫情爆發的原因。

儘管聯合國人道事務協調廳指出，這次的疫情早在5月時就已肆虐，蒲隆地卻至今仍未宣布進入全國緊急狀態。一名不願具名的蒲隆地官員說，原因是2020大選將至，政府不想在選前承認出現防疫缺失。

這位官員向法新社透露：「距離總統大選不到一年，（總統）恩庫倫齊薩（Pierre Nkurunziza）正面臨許多危機，他不想承認健康政策可能被視為的失效之處。」

恩庫倫齊薩在2005年成為蒲隆地第2個民選總統，2015年競選第3任並連任成功時，遭到大部分反對勢力杯葛，蒲隆地自此陷入危機。2018年他曾宣布不會再尋求連任。

毗鄰剛果民主共和國的蒲隆地是非洲最貧窮國家之一。伊波拉在剛果民主共和國奪走超過1800條人命，讓許多人擔憂這個傳染病將會跨越國界，不過瘧疾在非洲大陸上才是更可怕的殺手。

世界衛生組織（WHO）統計數據顯示，2017年有將近2億2000萬瘧疾病例，估計造成43萬5000人喪命。逾九成瘧疾病例與死者都出現在非洲。（實習編譯：徐子苓/核稿：徐崇哲）1080807