更多編輯台推薦新聞：
影／青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王
運動

影／青少棒孫易磊投打俱佳 中華隊蟬聯小馬聯盟三冠王

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分
國際

美官方氣象機構：2019年7月是全球史上最熱月分

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎
國際

驗屍發現頸部多處骨折 美荒淫富商艾普斯坦死因詭譎

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制
產經

專訪／催生太陽光電 龔明鑫：11月起落實三級協調機制

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

電子菸疑似釀禍 美國數十人肺部受傷住院

最新更新：2019/08/16 19:43

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國衛生當局官員表示，他們正調查近幾週來數十起民眾吸電子菸而導致肺部嚴重受傷住院的案例，這些人大多是青少年，然而造成他們不適送醫的確切原因依然不明。

美國伊利諾州（Illinois）、明尼蘇達州（Minnesota）和威斯康辛州（Wisconsin）的衛生部門聲明指出，這些案例的病患出現咳嗽、呼吸急促、暈眩或疲勞等症狀，並送醫插管治療。

這3個州已經通報至少30起案例，另外還有22起案例正在調查。

衛生部門官員指出，這些病例之間是否有關聯尚不能確定，但各單位持續合作以展開更深入的調查，美國疾病管制暨預防中心（US Centers for Disease Control）也有進行調查。

美國媒體報導指出，國內其他州也通報了類似案例。

威斯康辛州衛生部門的呼吸道疾病專家郝普特（Thomas Haupt）今天告訴法新社：「我們正在詢問所有病患，試圖找出任何共通性。」

他還說：「現階段來看，電子菸是這些患者唯一的共同點，但我們試圖廣泛調查，以確保我們沒有任何遺漏。」（實習編譯：鄒玟諠/核稿：陳彥鈞）1080816

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報