電子菸疑似釀禍 美國數十人肺部受傷住院

（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國衛生當局官員表示，他們正調查近幾週來數十起民眾吸電子菸而導致肺部嚴重受傷住院的案例，這些人大多是青少年，然而造成他們不適送醫的確切原因依然不明。

美國伊利諾州（Illinois）、明尼蘇達州（Minnesota）和威斯康辛州（Wisconsin）的衛生部門聲明指出，這些案例的病患出現咳嗽、呼吸急促、暈眩或疲勞等症狀，並送醫插管治療。

這3個州已經通報至少30起案例，另外還有22起案例正在調查。

衛生部門官員指出，這些病例之間是否有關聯尚不能確定，但各單位持續合作以展開更深入的調查，美國疾病管制暨預防中心（US Centers for Disease Control）也有進行調查。

美國媒體報導指出，國內其他州也通報了類似案例。

威斯康辛州衛生部門的呼吸道疾病專家郝普特（Thomas Haupt）今天告訴法新社：「我們正在詢問所有病患，試圖找出任何共通性。」

他還說：「現階段來看，電子菸是這些患者唯一的共同點，但我們試圖廣泛調查，以確保我們沒有任何遺漏。」（實習編譯：鄒玟諠/核稿：陳彥鈞）1080816