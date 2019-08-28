鴉片止痛藥奧施康定致癮 普度製藥3700億提和解

（中央社紐約27日綜合外電報導）美國國家廣播公司新聞網今天報導，美國鴉片類藥物氾濫成癮，生產處方止痛藥「奧施康定」的普度製藥被認為要負大部分責任；現在普度願拿新台幣3700億元和解，擺平數千起訴訟。

普度製藥（Purdue Pharmaceuticals）正在俄亥俄州的克里夫蘭展開和解談判，另外還有數十家公司也將因鴉片類藥物濫用官司接受審判。普度製藥老闆薩克勒家族（Sackler）早因積極推銷「奧施康定」（OxyContin）而飽受國際唾棄。

根據國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，普度提出的和解金在100至120億美元（約新台幣3140億至3700億元）之間，普度證實正在談和解，但沒有評論報導所說的金額。

普度發出聲明說：「普度製藥雖有準備要在鴉片類藥物官司積極捍衛自我，但本公司也明白表示，要把數年時間浪費在打官司和上訴方面，不會帶來什麼好處。」

「鴉片類藥物危機影響的人和社群現在就需要幫助，普度認為，有建設性的全球解決方案才是向前邁進的最好道路，為了達到這個結果，本公司正積極與州檢察長以及其他原告合作。」

另一家大型藥廠嬌生集團（Johnson & Johnson）昨天才因導致鴉片類藥物成癮被判有罪。美國不到20年間有40多萬件藥物過量致死案被歸咎於處方鴉片類藥物，多家製藥商和藥局難辭其咎，而嬌生是第一個因相關問題被告上法庭的公司。

奧克拉荷馬州法院以助長鴉片類藥物成癮為由，要求嬌生賠償奧州5億7200萬美元。

普度今年稍早同意支付2億7000萬美元，在奧克拉荷馬州達成和解。俄州的案件彙整多個州、城鎮與美國原住民部落近2300件訴訟，索賠金額高達數百億甚至數千億美元。

俄州的訴訟主張，製造鴉片類藥物的公司與藥局隱瞞這種藥物的危險性，也沒有控制大量販售與過度開立問題，直到有證據顯示數以百萬計美國人成癮，單是2017年就有4萬7000多件因鴉片類藥物過量致死。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1080828