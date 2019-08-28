脫歐變數企業怎布局 李嘉誠逢低買英國釀酒廠

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）英國脫歐變數牽動企業布局，上百家公司從英國撤出搬至荷蘭，但也有人選擇逢低買進，香港首富李嘉誠所屬集團以27億英鎊收購英國老牌釀酒集團，傳瞄準背後龐大房地產。

自2016年脫歐公投以來，英國已經折損卡麥倫（David Cameron）及梅伊（Theresa May）2位首相，第3位首相強生（Boris Johnson）今年7月上任後與歐盟在重新談判脫歐協議方面仍未有明顯進展，強生對外誓言無論是否有協議，都要在10月底帶領英國離開歐盟，而今天更傳出英國政府已經報請女王讓國會在9月中旬起休會。

英國廣播公司新聞網（BBC NEWS）認為這是英國政府準備在無協議情況下為硬脫歐鋪路，讓國會沒有時間立法阻止無協議脫歐。

面對英國硬脫歐變數，除了歐盟要準備好與英國停止人員自由流動後的各項應對外，許多企業也決定改變其歐洲營運位址。荷蘭外商投資局（NFIA）26日一項調查指出，由於英國脫歐的不確定性日益增加，已有100家公司從英國遷到荷蘭，還有約325家公司也表達感興趣。

NFIA舉例，已經選擇荷蘭的近100家企業中包括彭博（Bloomberg）、電子交易公司MarketAxess、探索傳播集團（Discovery）、日本農林中金（Norinchukin）、英國保賠協會（UK P&I）等，其中不乏是因為營運必須有允許在歐洲的許可證而撤出英國，例如金融服務和媒體公司。

不過，在企業認為搬到其它國家降低脫歐帶來的不確定風險之外，也有大財團認為風險上升意謂著可撿便宜，再加上英鎊貶值是逢低買進機會，近期最受矚目新聞是李嘉誠旗下的長實集團（CK Asset Holdings）以27億英鎊（約新台幣1024億元）收購英國最大、有220年歷史的酒吧與釀酒集團Greene King。

英國金融時報（Financial Times）指出，此時砸錢並不奇怪，投資人認為面臨脫歐不確定風險的英國有很多便宜貨，李氏家族只是這波投資者的其中一位，特別是其所收購的釀酒集團旗下擁有英國各地的眾多房地產。

Greene King被指稱在英格蘭、威爾斯和蘇格蘭等地經營超過2700家英式酒吧、餐廳和飯店，英國投資界認為李嘉誠投資的背後主要是瞄準英國房地產。（編輯：高照芬）1080828