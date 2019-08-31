美政府研究中國償還清朝債券 金額恐逾一兆美元

（中央社華盛頓31日綜合外電報導）美中貿易戰升溫加深各界擔憂之際，美國總統川普政府正研究以清朝時期債券作為新的貿易戰武器，有專家估計，經過通貨膨脹等調整，這些清朝債券讓中國欠美國逾一兆美元債務。

清朝政府為了興建漢口到四川的鐵路，便於1911年籌資發行湖廣鐵路債券。

成千上萬的美國民眾家中閣樓或地下室，甚至拍賣網站EBay都能找到這些違約的中國債券，債券證書現在被當作收藏品販售，每一張價格僅數百美元。

1949年成立的中華人民共和國政權從未承認這些債務，雖然債券持有人數十年來持續追討這筆債務。

美國債券持有人基金會（American Bondholders Foundation，ABF）共同創辦人畢昂可（Jonna Bianco）說：「在川普帶領下，這是個全新的局面。他宣揚『美國優先』，上帝保佑他。」對川普而言，這些債券是他對抗中國的籌碼。

根據畢昂可的估算，一旦經過通貨膨脹、利息和其他損失的調整，中國要償還美國超過1兆美元，總額大概相當於中國目前持有的美國國債。

美國財政部知情人士表示，研究過這些中國債券後，美國債券持有人基金會的建議在法律上是不可行的，包括出售這些違約債務給美國政府，然後跟中國交換的可能性。美國財政部和商務部發言人則拒絕發表評論。

杜克大學（Duke University）法律系教授和主權債務重整專家古拉提（Mitu Gulati）表示：「我認為在財政部替川普工作的人會覺得這是瘋狂的想法。」

但古拉提還說，從法律層面上來看，這些債務是完全有效力的。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1080831