鴻海鄭州廠遭爆違法 富士康承認過度仰賴派遣工

（中央社紐約9日綜合外電報導）「中國勞工觀察」昨天發布報告指稱，蘋果iPhone最大代工廠富士康鄭州廠違反多項中國勞動法律。蘋果公司和富士康今天證實，該廠雇用過多派遣工，但否認其他指控。

總部在美國紐約的勞權監督團體「中國勞工觀察」（China Labor Watch）在報告中指出，富士康鄭州廠8月雇用實習生在內的派遣工占總雇用人數半數以上，違反中國法律規定的10%上限。

此外，9月開學後鄭州廠許多學生勞力返校，導致派遣工總數減少，但比例仍高於中國法規限制。

蘋果公司（Apple Inc.）今天發布聲明表示：「我們調查過中國勞工觀察指稱的事項，發現大多數指控是不實的。我們已證實，該廠所有勞工都獲得適當待遇，包括任何加班費和津貼部分。所有加班工作都是自願的，沒有證據顯示強迫勞動。」

蘋果並未透露報告中的那些指控屬實，僅表示他們在調查中發現該廠臨時工比例超過蘋果標準，「我們正與富士康密切合作解決這件事」。

富士康則在聲明中說：「我們的確發現證據，顯示使用的派遣工人數和員工加班時數不符合公司準則，但我們證實加班都是自願的。」富士康還表示已「立即展開詳細程序，確保所有問題獲得解決」。

中國勞工觀察發現富士康鄭州廠的違反事例還包括：

1.在生產旺季，工人「每月至少加班工作100小時」，遠高於中國法律規定的上限36小時，且正規工不准辭職。

2.部分派遣工未取得派遣公司承諾會獲得的津貼。

3.學生工在生產旺季也加班工作，違反實習法規。

4.工廠並未提供工人適當個人保護裝備，也未給予任何職業健康和安全訓練。

5.工廠並未通報職業傷害。（譯者：張正芊/核稿：劉學源）1080909