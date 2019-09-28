預防癲癇發作 巴西開發電流刺激新技術

（中央社記者唐雅陵聖保羅27日專電）巴西米納斯吉拉斯聯邦大學的研究人員開發出一種新技術，透過電流刺激使神經元去同步化，可以在癲癇發生之前，阻止病灶產生。目前這項技術已申請專利。

這項新技術的構想是始於觀察英國倫敦的千禧橋（Millennium Bridge）。

2000年6月10日，人們在倫敦千禧橋落成典禮上看到了這座橋擺動的現象。由於建造工程師沒有考慮到，如果一大群人以相同的步伐行走於橋面會產生擺動，讓人產生千禧橋結構太不穩定的聯想。

巴西米納斯吉拉斯聯邦大學（UFMG）神經科學核心協調員、電子工程師和人類生理學博士莫瑞斯（Marcio Flavio Dutra Moraes）分析指出，如果相同數量的人以不同步的方式走過這座橋，這種現象就不會發生。

莫瑞斯指出，神經網絡的「非同步化」是為防止異常活動從一個區域轉移到另一個區域。也就是說，治療使用去同步化電流刺激來「擾亂」神經元網絡的功能，避免異常同步而誘發癲癇發作。

研究人員解釋說，在癲癇發作時，這些腦細胞開始觸發高於正常的信號，也就是說，他們變得同步興奮，致使病灶從大腦的一個領域蔓延到另一個領域。

莫瑞斯指出，目前癲癇治療都是使用藥物或手術。雖然藥物治療已經有一百多年的歷史，但在難治療的癲癇方面，藥物治療進展甚微。

另外，這些藥物使神經元的反應變慢，變得不興奮，但也有不好的副作用，讓如學習或工作等活動的大腦速度較慢。

至於手術只是去除大腦中有問題，即導致癲癇發作的部分，但也可能損及大量的神經迴路，影響重要的大腦活動。此外，手術也不能適用於所有病例的治療。

巴西研究人員開發的技術稱為「非週期刺激」（non-periodic stimulation, NPS），也就是非週期和去同步性。

為應用這項技術，研究人員開發了一種微控制裝置的原型（奈米線）植入患者體內，到達大腦正在產生癲癇危機的區域，使其不同步。

到目前為止，巴西研究人員能夠證明的是，這項技術有潛力取代手術或以藥物治療的方式治癒癲癇，並成為一些特定類型疾病患者選擇以藥物治療之外的替代方案。（編輯：高照芬）1080928