美國高中體育多樣化 華裔表現出色成升學跳板

坐落於史丹佛大學的甘恩高中（Gunn High） 2000位學生中約40%為華裔。近年華裔運動員表現亮眼，讓該校在美式足球（football）、棒球、壘球等主流運動打出漂亮的成績單。圖為教練和球員比賽後的溝通交流。中央社記者張可衣舊金山攝 108年9月30日

（中央社記者張可衣舊金山29專電）美國大學申請過程複雜漫長。當大多數12年級生發愁申請哪一所大學時，有些校隊明星已靠著優異的體育成績獲得錄取通知，其中包括不少華裔高中生運動員。

美國頂尖大學對體育相當重視，許多高中選手把握黃金時間，自11年級開始與大學教練聯絡，獲青睞的運動員在提交學業成績，完成申請手續後即可接到口頭通知。這時大部分的12年級生還沒遞件。

全美有超過3萬5000所高中，學校注重全方位發展，運動風氣盛行。大多數高中提供10至20項運動項目，包括美式足球、游泳、棒球、籃球、摔角、排球、水球和曲棍球等體育校隊。

以坐落於史丹佛大學的甘恩高中（Gunn High）為例，近2000位學生中約40%為華裔。多年來該校以多方面的學術評比名列加州公立高中第一。即使課業繁重，仍有超過半數的學生參與至少一項以上運動。

根據統計，2018年甘恩高中有30多位運動員獲大學校隊錄取，27人決定走進大學校隊，一邊讀書、一邊運動為校爭光。其中有近1/4為華裔。

甘恩高中體育系主任表示，該校隨著亞裔學生的增加，不少熱門主流運動曾敬陪末座。不過，近年來越來越多的熱愛運動的華裔加入主流運動，美式足球（football）、棒球、壘球等戰績越來越好，令人刮目相看。

甘恩高中今年棒球和壘球校隊分別榮獲分區冠、亞軍，進入中加州高中晉級大賽（CCS），創下近年最佳比賽成績。其中，有華裔血統的壘球球員過半，棒球球員約1/4。

美式足球校隊教練米勒（Jason Miller）指出，該校美式足球隊招生困難，球員人數只有其他校隊的一半。許多球員在高中才首次接觸美式足球, 這種情況少見。

不過，他高興的說，球員們團結合作，努力逆轉數年敗績。目前創下4連勝漂亮的戰績，其中多位華裔球員表現亮眼。

高一才開始打美式足球的華裔球員劉宇帆 （Kylen Liu）3年來擔任跑鋒 （Running Back）、外接手（Wide Receiver）、安全衛（Safety）、棄踢回攻手 （Punt Returner） 等重要位置。

劉宇帆說 ，他從小熱愛球類運動，高一時經過選拔進入棒球、籃球和美式足球3項體育校隊。美式足球訓練期間，除了每天下課後2個小時的體能和技巧訓練訓，還有課前1小時的重量訓練。

運動磨練他面對壓力、與人溝通和面對失敗等能力。因為是團體運動，除了自己的表現，還要互相幫助才有機會贏球。這和單打獨鬥的考試不一樣。

台灣出生，赴美就讀高中的林家正成功進入高中棒球校隊。之後以優秀的棒球成績成功進入亞利桑那州立大學（ASU），擔任捕手。大三的他今年6月被亞利桑那響尾蛇選中，成為台灣首名透過選秀加盟大聯盟球隊的球員。

林家正說，不論在高中或大學當運動員都不容易。上完一天的課開始接受訓練，練習後還得打起精神完成課業上的要求，如果不是對體育的熱愛和堅持、很難繼續。

他還記得，大一開學時秋季訓練球員名單45人，到春季球賽開始時只留下35人，淘汰率很高。還好大一時他成功拿到先發，有機會嶄露頭角。他鼓勵想進入大學體育校隊的華裔學生要勇敢追夢，除了比賽表現還得兼顧學習成績，增加錄取機率。（編輯：高照芬）1080930

甘恩高中（Gunn High） 今年棒球和壘球校隊分別榮獲分區冠、亞軍，進入中加州高中晉級大賽（CCS），創下近年最佳比賽成績。壘球校隊中超過一半的球員有華裔血統。圖為壘球校隊球員在比賽後合影。中央社記者張可衣舊金山攝 108年9月30日