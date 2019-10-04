美國疑因電子菸致肺部受傷病例逾千 18人死亡

（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國衛生機構今天指出，疑因吸食電子菸導致肺部受傷的病患人數激增至逾千人，死亡人數已達18人。

法新社報導，美國自6月起出現吸電子菸導致肺部受傷的病情，官員尚未證實致病原因，正兵分多路展開調查。

北卡羅來納州臨床醫師上週報告指出，自霧化油吸入油膩物質，是導致急性類脂質性肺炎的原因，不過梅約醫院（Mayo Clinic）本週公布一項新研究發現，病患肺部曾遭受有害煙霧影響。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）代理副主任舒查特（Anne Schuchat）告訴記者：「我想我們真的感覺到電子菸或電子菸產品中，可能含有很多各式各樣的不好物質。」

相較上週275個病例受到調查，目前病例激增至1080個，這是CDC將過去兩週病患人數和之前獲報證實的病患人數加總所得。

根據向578名病患訪談他們吸食的物質，78%病患曾透過或未透過尼古丁產品吸入四氫大麻酚（THC），37%病患單獨使用THC產品，17%病患表示只使用尼古丁產品。

THC是對心理或精神有顯著影響的大麻物質。

約70%病患為男性，且8成年齡在35歲以下。

電子菸2006年起在美國發售，是否病情到現在才開始爆發並不明朗，或是之前病例被誤診也不得而知。

由於目前海外僅公布一例，以致美國病情爆發顯得神秘。加拿大當局9月表示一名年輕病患入院治療，但到目前為止，未傳有任何其他國家公布類似病例。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1081004