延長服飾壽命 Lablaco推循環時尚新選擇

服飾業長期挨批是環境主要污染源之一，Lablaco平台在此背景下誕生，是循環時尚結合科技的新選項。圖為Lablaco創辦人之一郭詩芸。攝於108年9月28日。中央社記者曾依璇巴黎攝 108年10月7日

（中央社記者曾依璇巴黎6日專電）服飾業長期挨批是環境主要污染源之一，許多衣物製造出來後，完全沒用過或只用過幾次就被丟棄或銷毀。在此背景下，Lablaco平台應運而生，是循環時尚結合科技的新選項。

氣候變遷成為近年顯學，除了重工業、能源、畜牧業之外，紡織時裝也是最常遭人詬病的產業之一，因為服飾在生產過程中製造污染，在「快時尚」潮流下，大量生產及過度消費又導致大量丟棄。

媒體曾報導服飾品牌H&M把未售完的新衣燒燬，數量可能達一年十餘公噸；另一品牌Celio也被揭露丟棄衣物；時尚品牌Burberry也曾坦承燒燬價值超過新台幣11億元的商品。

相較於食物浪費已有部分國家立法禁止，衣物浪費問題獲得的關注還不夠，法國政府有意立法禁止丟棄未售出的衣物庫存，可能採強制捐贈。

循環時尚平台Lablaco則嘗試提供另一種延長衣物使用壽命的方式。

Lablaco創辦人之一郭詩芸受訪時說，循環時尚有兩種，一種從設計、製造出發，考慮衣服材質是否可回收再利用；一種是在使用端，消費者不再穿或零售商賣不完的衣服，有管道免於被丟棄或燒掉。

她說，時尚產業一向與社群緊密連結，在Instagram等社群網站上分享的資料對品牌業者來說很有用，但品牌未必懂得如何利用新科技去追蹤這些資料，並與消費者溝通，Lablaco就是一個可以幫助品牌利用新科技掌握資料、更容易與消費者建立連結的平台。

具體來說，平台用戶可把不需要的衣服拍照上傳到Lablaco平台，若有其他用戶想要，付運費就可取得，相當於線上二手交換。用戶在Lablaco平台捐出商品，可依據積分兌換Lablaco貨幣，購買平台上的時尚單品。

她解釋，品牌方也可把未售出的貨品進行升級改造（upcycle），或時尚產業相關人士可利用平台分享多餘衣物，這個平台透過整合，讓產品的流通變成多向式。

她說，消費者透過這個平台把不穿的衣服傳遞給下一個人，這些資料都會透明呈現，可供品牌分析，用戶也能更瞭解衣服的來龍去脈。

來自台灣的郭詩芸原本攻讀義大利語及廣告行銷，曾到義大利念工商管理碩士（MBA），後來在替知名品牌負責商品規劃及採購過程中，發現消費型態改變，時裝產業推出新品的週期很短，櫥窗展示的系列每兩週就要換一輪，造成很多浪費。

於是Lablaco在希望替這種現象做出改變的想法下，於2016年成立，測試期間累積來自35國的上萬名用戶，目前已正式上線。

循環時尚還是一個新穎概念，但其實很多人已經在做類似的事，例如把不再需要的衣物轉賣、捐贈、回收或改造後另做他用，而Lablaco平台給大眾一個新選擇。

為了推廣理念，Lablaco於今年9月底在巴黎主辦首屆「循環時尚高峰會」，邀請環保時尚及科技界人士分享經驗及知識，並選出10名致力於創新、關注環保的設計師在現場展覽，包括來自台灣的周裕穎。（編輯：高照芬）1081007