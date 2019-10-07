調查：美國經濟展望趨悲觀 貿易衝突為最大隱憂

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）「美國全國企業經濟協會」（NABE）今天公布的調查顯示，經濟學家對於美國經濟成長展望變得更加憂慮，主要擔憂因素是貿易衝突。但他們認為，美國經濟衰退的風險已稍微減低。

根據美國全國企業經濟協會所做調查，受訪的經濟學家當中，預期全球最大經濟體美國明年底前陷入衰退的比率，已由前次調查的60%降至接近半數。

不過受訪者預期，美國經濟擴張速度將放緩，成長率將跌破2%，為2016年以來首見。

最近的數據顯示，美國勞動市場依舊強健，但製造業已落入衰退，經濟規模較大的服務業成長也在放緩，引起外界擔心美國經濟體質。尤其現在美國總統川普與中國的貿易摩擦仍未化解，與歐洲的緊張關係也在升溫。

美國全國企業經濟協會調查事務負責人、「牛津經濟公司」（Oxford Economics）首席美國經濟學家達科（Gregory Daco）表示，受訪者「在今年夏天期間對經濟展望的看法無疑變得更加悲觀。認為經濟前景風險傾向下行的受訪者比例，達到80%。」

達科針對這份季度調查結果發表聲明說：「保護主義興起、貿易政策瀰漫不確定性，以及全球經濟成長放緩，都被認為是可能造成美國經濟活動減少的主要風險。」（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）1081007