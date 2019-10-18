電子菸疑似病例再攀升 美疾管中心擴大檢測找元凶

美國疾病管制暨預防中心17日通報，與電子菸有關的肺疾新增180例，已計劃採集病患的肺組織和肺液檢體以進行檢測，了解致病的化學物質。（示意圖／圖取自Pixabay圖庫）

（中央社芝加哥17日綜合外電報導）美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天通報，與電子菸有關的肺疾新增180例。疾管中心並開始針對電子菸相關產品產生的氣霧作檢測，致力找出這波美全各地爆發的神秘肺疾成因。

疾管中心表示，計劃開始採集病患的肺組織和肺液檢體以進行檢測。官員認為，新的檢測可能有助進一步了解致病的化學物質。

疾管中心現在通報，全美至今有1479個神秘呼吸道疾病確診及可能病例，是與電子菸有關，而一週前通報的病例為1299例，顯示這波公共衛生危機並無走緩跡象。另外，目前為止美國24州至少有33起死亡案例。

疾管中心與美國食品暨藥物管理局（FDA）上週表示，有許多病患是在吸入含四氫大麻酚（THC）的電子菸後罹病，但有些病患只使用過尼古丁電子菸。THC是對心理或精神有顯著影響的大麻物質。官員說，引發這波流行疾病的原因可能不只一個。

檢驗人員已初步對電子菸液體作檢測，目前進一步檢測電子菸液體加熱後所產生的氣霧（aerosol），將有助於了解氣霧是否引起化學反應而產生有毒物質。

紐約州衛生廳（New York Health Department）華茲沃斯（Wadsworth）實驗室已就州內採樣產品進行檢測，實驗室官員說，化學反應可能產生的成分，也許在原料中並未見到。

根據路透社所見到的初步報告，FDA就威斯康辛州病患處所收集的電子菸產品樣本進行檢測，結果顯示逾半數樣本內含THC。

在所有THC電子菸產品中，有2/3也檢測出含維生素E乙酸酯（vitamin E acetate），初步判定疑為導致肺部受傷的原因。

威斯康辛州的初步報告結果，與稍早聯邦與州政府的官方報告相吻合。FDA官員上週表示，在已作分析的最初225個THC電子菸產品中，發現有47%含維生素E乙酸酯成分。

在所有檢驗結果中，有14種電子菸產品內含THC，其中9種也含維生素E乙酸酯；另外7種產品則含尼古丁。

紐約州衛生官員目前已檢測了近200個產品。

紐約州檢測實驗室官員說：「我們同時採樣尼古丁電子菸管與THC電子菸管；我們也找到維生素E乙酸酯和很多THC菸管有關。但我們沒有立場說，這可怕疾病是什麼因素造成的。」

路透社報導，許多電子菸產品並沒有標示。紐約州與猶他州衛生官員說，他們懷疑很多THC電子菸產品雖有標示，但也是偽造的。

猶他州政府流行病學家鄧恩（Angela Dunn）表示，這波流行疾病在7月間達高峰，目前尚未結束。

鄧恩說，逾9成病患都說有吸THC電子菸，只有少數病患否認使用過THC電子菸。

猶他州已檢測20種尼古丁電子菸產品，未發現意外成分。而在19種THC電子菸產品中，有89%含維生素E乙酸酯。

雖然沒有任何一州的官員作成結論說，維生素E乙酸酯就是肺部受傷的成因，但維生素E乙酸酯仍疑為致病原因。

鄧恩說，在猶他州大多數病例中，THC是共同點。而在確切原因發現以前，州府工作重點就是別讓民眾再吸THC電子菸。（譯者：紀錦玲/核稿：張曉雯）1081018

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