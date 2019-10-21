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省油長程飛機最夯 拉斯維加斯航空展有亮點

最新更新：2019/10/21 12:38

（中央社拉斯維加斯21日綜合外電報導）全球各大商業噴射機製造商明天將帶著新產品齊聚美國拉斯維加斯，可以飛得更遠的大型飛機、往更永續飛航燃油推進的趨勢，預料將是這場業界最大航空展的幾大亮點。

美國商務航空協會（National Business Aviation Association, NBAA）一年一度的商用飛機展，明天將在全球經濟成長走緩、美國和中國貿易緊張以及英國脫歐不確定感的背景下揭幕。業界主管與分析家表示，上述幾項都是未來兩年可能減緩公司機需求的因素。

漢威航太公司（Honeywell Aerospace）市場分析師韓德菲德（Gaetan Handfield）表示：「我們很樂觀，但就短期與中期而言也得謹慎。」

漢威2019年商業飛航展望，認為2020至2029年會有價值2480億美元的7600架新商用機交機，比漢威2018年預估減少1至2個百分點。

根據普通航空製造業協會（General Aviation Manufacturers Association, GAMA）數據，2019年上半年交機量增加近13%。

漢威指出，在提供更寬廣空間、淋浴與床舖等設施的新機型拉抬下，2020年交機量預料會增加7%。

在飛航業面臨環保人士抗議之際，也有飛機商把省油列為優先考量，鼓勵使用永續燃料與碳補償。（：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1081021

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