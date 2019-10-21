市值逾10億美元民營新創公司家數 中國首度超美

（中央社北京21日綜合外電報導）根據一份財經報告統計，市值超過10億美元（約合新台幣305億）的民營新創公司家數，中國首度超越美國。

根據研究機構胡潤百富（Hurun Report）統計，截至今年6月，全球共有494家價值非凡又稱為「獨角獸」（unicorn）的新創企業，其中206家在中國。

這個數據使得中國成為全球新創公司最多的國家，而美國以203家居次。

胡潤百富創辦人胡潤（Rupert Hoogewerf）表示：「儘管美中的國內生產毛額（GDP）與人口，分別占全球的半數及1/4，但兩國新創公司的家數占全球比例超過8成，為營造適合新創公司蓬勃發展的環境，值得其他國家關注。」

胡潤表示，當前全球3家市值最高的新創公司在中國，分別是阿里巴巴集團的附屬企業螞蟻金服公司（Ant Financial），手機應用程式製造商字節跳動（ByteDance）與經營線上叫車服務的滴滴出行（Didi Chuxing），3家公司的市值總計達2800億美元。

而美國主要的知名新創公司，像是民宿平台Airbnb，共享辦公空間服務業者WeWork也在胡潤百富公布的名單中，其他還包括總部位於加州並非赫赫有名的自動化披薩外賣公司Zume，還有印度的夢幻運動（fantasy sports）遊戲平台Dream11。

首次發布「全球新創企業名單」（Global Unicorn List）的胡潤百富表示，這是研究人員首度證實中國新創公司的家數超過美國。

由另個研究機構Visual Capitalist在今年6月發布的報告指出，依據截至今年5月的資料，當時中國僅有94家新創公司，而美國則是156家。

胡潤說，胡潤百富認證的新創公司成立時間平均僅只有7年，而且其中半數源自於5個「顛覆全球經濟」的產業。（譯者：曹宇帆/核稿：陳政一）1081021