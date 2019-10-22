軟銀擬額外注資接手WeWork 紐曼董事長職位不保

（中央社紐約21日綜合外電報導）消息人士今天指出，日本軟銀集團已準備好買下共享辦公室業者WeWork的控股權，提供這家新創公司亟需的資金。若被軟銀接手，WeWork共同創辦人紐曼可能得離開董事會。

法新社報導，要求匿名的消息人士說，軟銀集團（Softbank Group）準備對WeWork額外投資40億至50億美元，拿下這家紐約公司絕大多數股份，同時把對WeWork的估計總市值降至80億美元。

WeWork拒絕對相關議題置評。該公司今年稍早估計市值逾470億美元。

軟銀收購方案包括提議買下WeWork既有投資人與員工逾10億美元的股份，包括紐曼（Adam Neumann）的股份在內。

根據消息人士，先前對WeWork展現興趣的摩根大通集團（JPMorgan Chase），預料也將於明天開會時提出債務融資計畫，供這家新創公司的董事會考慮。

依據數個消息來源，WeWork年底前必須籌集至少30億美元，以滿足融資需求。

若WeWork選擇支持軟銀提案，由億萬富翁孫正義領軍的軟銀將掌握WeWork逾80%的股份。而軟銀提案也將限制WeWork共同創辦人暨前執行長紐曼的影響力。

紐曼之前被質疑在個人資產與WeWork之間從事自我交易行為，再加上使用毒品等個人行徑，已於今年9月辭任WeWork執行長。

路透社引述消息人士指出，若軟銀提案過關，紐曼可能退出WeWork母公司The We Company董事會轉任顧問，由軟銀營運長克勞雷（Marcelo Claure）接替紐曼成為董事長。

The We Company的董事會將於明日會議評估軟銀提案和摩根大通的替代融資方案。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1081022