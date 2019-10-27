蘋果迪士尼加入戰局 串流電視之戰進入新階段

（中央社舊金山26日綜合外電報導）隨著蘋果（Apple）與迪士尼（Disney）加入戰局，直接槓上市場龍頭Netflix，競逐放棄有線電視、投向隨選服務懷抱的消費者，串流電視之戰將進入新階段。

更多大型業者將於今年和2020年初投入串流市場，觀眾離開「線性」電視的速度可能更加快速，這對為贏得和留住觀眾，得和口袋雄厚的對手爭奪演員、導演和製片的Netflix來說，具有重要意涵。

韋德布希證券公司（Wedbush Securities Inc.）的艾夫斯（Daniel Ives）表示：「Netflix一路走來就像灰姑娘一樣，但現在前方出現了些許烏雲。」

「一些科技業的大品牌加入這場大戰。」

Apple TV+將於11月1日在100多國上市，月費4.99美元。蘋果在內容方面投入鉅資，也承諾「原創節目、電影和紀錄片都會有大咖陣容」。

娛樂業巨頭迪士尼則將於11月12日推出線上串流服務，包羅「星際大戰」與漫威超級英雄等旗下人氣作品，初期只在美國、加拿大和荷蘭推出，之後將拓展到世界各地。

AT&T旗下華納媒體（WarnerMedia）從Netflix拿回人氣影集「六人行」（Friends）版權之後，2020年初也將推出HBO Max，屆時市場競爭將更激烈。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1081027