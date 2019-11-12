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美中貿易戰衝擊 僅1/4中國德企業績達標

最新更新：2019/11/12 22:10

（中央社記者林育立柏林12日專電）美中貿易戰影響中國經濟，同樣衝擊高度仰賴中國市場的德國業界。據調查，僅1/4在中國經商的德商能達到今年預期的業績。展望2020年，中國德國商會認為仍難以樂觀。

德國「經濟週刊」（Wirtschaftswoche）報導，中國德國商會（AHK China）調查在中國經商的500多家德國企業後表示，僅有27％的德企認為今年可達到預期的業績，高達83％的德企指出業務直接或間接受到貿易戰衝擊。

據中國國家統計局數據，中國第3季國內生產毛額的成長率僅6%，創下近30年來的新低，

展望明年，中國德國商會執行董事希爾德布蘭特（Jens Hildebrandt）仍難以樂觀，「2020年很有可能被貿易戰及全球和中國成長放緩所帶來的不安感籠罩」。

福斯汽車（Volkswagen）中國總裁馮思翰（Stephan Wöllenstein）指出，原本預期貿易戰很快結束，結果發展出乎預料，「業績能見度創下多年來的新低，尤其汽車工業深受打擊」。

去年上任的德國駐中國大使葛策（Clemens von Goetze）也對貿易戰休兵不樂觀，「我們期待談判有結果，但也必須準備好衝突將持續下去」。（編輯：韋樞）1081112

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