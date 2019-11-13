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核電廠遭網攻 印度加速設置網安單一機構

最新更新：2019/11/13 14:58

（中央社記者康世人新德里13日專電）在印度南部一座核電廠被駭客入侵後，印度政府加速建置網路安全防衛機構的腳步。印度一名安全機構高層官員表示，印度專門負責整體網路防衛的單一機構很快就會運作。

另一名直接參與印度網路機構統合計畫、不願意透露姓名的官員說，在建立網路安全機構架構前，印度正在研究世界各地的網路防衛模型，以把網路防衛作戰置於定義明確的單一指揮與控制之下。

印度核電公司（The Nuclear Power Corporation of India Limited,NPCIL）在南部坦米爾那都省（Tamil Nadu）的古丹庫蘭（Kudankulam）核電廠系統，9月曾因人員不小心，電廠管理系統被植入木馬程式後遭駭客攻擊。印度政府對此事相當重視。

鑑於與巴基斯坦及中國的糾紛，讓印度處於網路恐怖攻擊的高風險地區，印度斯坦時報（Hindustan Times）引述一名沒有具名的安全機構高層官員說，印度政府正重新安排和重組超過12個負責保護印度網路基礎建設的機構，全部劃入一個單一機構來統整所有網路安全防衛工作。

這名官員補充說，重組這些原本有各自控制和通報系統的機構後，希望獲得更好的協調且發揮更大功能，以保護印度的網路安全。

印度電子與資訊科技部、內政部、國防部、國安會祕書處（NSC）、國家技術研究組織（National Technical Research Organization）及其他幾個機構和部門，都有自己的網路部門，負責處理不同的網路安全領域問題。

此外，印度電腦緊急應變小組（CERT-In）、國家緊急資訊基礎設施（National Critical Information Infrastructure）及國家網路安全協調中心（National Cyber Coordinator Centre）等專門機構都在負責網路安全事宜；還有內政部情報局（Intelligence Bureau）等許多機構，正陸續設立網安相關單位。這些都造成整體網路防衛工作無法統合。

印度政府2011年起已就設立網路安全機構處理網安問題進行討論，直到印度總理莫迪去年9月28日批准設立網路防衛局（Defence Cyber Agency），今年4月又任命海軍少將古普塔（Mohit Gupta）領導這個新單位，才讓統合網安機構的工作開始運轉。預計2020年發表印度新的網路安全戰略政策。（編輯：馮昭）1081113

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