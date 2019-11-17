阿根廷披索貶值 帶動布宜諾斯艾利斯觀光成長

布宜諾斯艾利斯拉博卡區的彩色屋卡米尼托是當地知名景點之一，也是巴西遊客必逛的景點。過去是移民者最初上岸地點，鮮豔奪目的舊房子成遊客最愛拍照的特色之一。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝 108年11月17日

（中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯17日專電）阿根廷近年經濟衰退，阿根廷披索持續走貶，觀光旅遊業成振興經濟重要一環。今年上半年有146萬名外國遊客造訪阿根廷首都布宜諾斯艾利斯，預計年底可達300萬人。

披索匯價今年以來持續重挫，阿根廷政府9月宣布實施外匯管制。截至8月底，阿根廷披索兌美元匯率已貶至59.5披索兌1美元，今年來貶值幅度達36.71%。10月底當地總統大選後，為了防止阿根廷資金快速外流，阿根廷中央銀行接著宣布祭出嚴格外匯管制，披索走勢更不樂觀。

根據阿根廷號角號（Clarín）報導，今年上半年，造訪有「南美巴黎」之稱的布宜諾斯艾利斯的外國遊客超過146萬人。觀光客主力來源除了巴西和美國等地區，智利遊客人數成長28%，歐洲旅客則增長13%。

根據官方統計，上半年布宜諾斯艾利斯的遊客消費總值達348.9億比索（約新台幣178億元），比2018年增長25%。平均每名外國遊客在布市住宿花費約為900美元。

而影響外國遊客到訪因素，除了布宜諾斯艾利斯的美食，最受歐美遊客讚賞的牛肉和紅酒， 還有豐富的文化藝術活動及飛機航班的便利性。

近兩年阿根廷貨幣連續貶值，但卻相對有利於使用美元或歐元的外國遊客。例如到布市一家獲選世界上最有價值的高級餐廳，享用一餐約花費100美元，對目前一般阿根廷人而言很昂貴，但對美國人來說卻不算多。

成立於1858年，有百年歷史的朵托尼咖啡館是布宜諾斯艾利斯最古老的咖啡館，也是吸引遊客重要景點之一，包括大文豪波赫士和科塔薩爾及知名探戈歌手葛戴爾都曾在此駐留。中央社記者汪碧治布宜諾斯艾利斯攝 108年11月17日

除了不斷湧現的新餐廳，布宜諾斯艾利斯許多博物館、文物古蹟、劇院及擁有百年歷史的咖啡館都是吸引遊客的原因，有許多藝術博物館與美不勝收的綠蔭廣場的巴勒摩（Palermo）是最受歐美客喜愛的旅遊區，知名景點還有聖太摩區（San Telmo）及雷科萊塔區（Recoleta）。

號角號（Clarín）指出，為促進觀光，政府也利用科技分析了解旅客需求。根據阿根廷國家統計暨普查局（INDEC）調查數據、入境機場資料，遊客手機漫遊移動位置、旅館入住率及預訂機票資料等，進行大數據分析，了解外國遊客在布宜諾斯艾利斯的活動。

例如巴西人會利用布市有重要足球賽事時，或利用郵輪旺季時搭郵輪來訪，巴西人喜愛景點有市中心弗洛里達（Florida）商業區和拉博卡區（La Boca）知名景點彩色屋卡米尼托（Caminito），美國遊客在阿根廷秋天或夏天到訪，最喜歡巴勒摩區及布市的夜生活。

另一重要旅遊市場為學術旅遊，近年許多巴西、歐美年輕學子到布宜諾斯艾利斯求學兼觀光，2017年共有8萬名外國學生到訪，創造超過100億美元收益，包括住宿、大學費用、交通和休閒等。（編輯：周永捷）1081117