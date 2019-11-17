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Zara創辦人變地產大亨 臉書亞馬遜都是他房客

最新更新：2019/11/17 18:45
西班牙快時尚品牌Zara創辦人奧蒂嘉（前）卸下集團董事長後轉戰房地產，打造出遍及全球的地產王國。（檔案照片／美聯社）
西班牙快時尚品牌Zara創辦人奧蒂嘉（前）卸下集團董事長後轉戰房地產，打造出遍及全球的地產王國。（檔案照片／美聯社）

（中央社馬德里17日綜合外電報導）西班牙快時尚品牌Zara創辦人奧蒂嘉卸下集團董事長後轉戰房地產，打造出遍及全球的地產王國，包括臉書和亞馬遜西雅圖辦公室以及倫敦牛津街大片地產，現在都為他名下產業。

83歲的奧蒂嘉（Amancio Ortega）多角化經營他靠時尚產業賺得的財富，截至去年年底，旗下投資控股公司Pontegadea Inversiones的房地產投資組合，已來到約100億歐元（台幣約3374億元）。

奧蒂嘉2011年卸下颯拉（Zara）母公司Inditex集團董事長，但仍持有這家世界最大時尚零售業者5成9股份。Inditex集團除了Zara，還擁有Massimo Dutti、Bershka等知名品牌。

根據富比世（Forbes），奧蒂嘉現為全球第6大富豪。

他最新的大型地產買賣，是本月稍早以4億1500萬美元買下臉書（Facebook）的美國西雅圖辦公大樓，以及砸了7億4000萬美元購入西雅圖Troy Block辦公園區，亞馬遜（Amazon）總部也位於此處。

分析師表示，奧蒂嘉鎖定房地產是作為長期投資，而不是投機買賣。（譯者：鄭詩韻/核稿：林治平）1081117

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