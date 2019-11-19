疑專攻未成年人打廣告 加州提告電子菸大廠Juul

（中央社洛杉磯18日綜合外電報導）加州今天宣布對美國最大電子菸製造商Juul提告，指控Juul的行銷策略非法鎖定未成年族群。

法新社報導，電子菸自10年前左右問世以來，廣受年輕族群喜愛。加州法律禁止向未滿21歲者銷售電子菸產品。

加州州檢察長貝塞拉（Xavier Becerra）與洛杉磯檢察官指控，Juul Labs沒有做到查核消費者年齡的責任。

貝塞拉說：「Juul與電子菸業者運用欺騙手法，引誘孩童瀏覽他們的電子菸網站，今日，我們對這些作法採取法律行動。」

他說：「我們將讓Juul等業者為他們釀成的公共健康危機負起責任。」

根據訴訟文件，若消費者經確認為未成年人，總部設於加州舊金山的Juul也會保留他們的電子郵件地址，作為發送廣告管道。

Juul生產芒果、薄荷與焦糖布丁等口味的電子菸，在美市占率超過64%，但否認他們行銷主要目標是未成年人。

不過有研究報告發現薄荷口味的電子菸廣受高中生歡迎後，Juul在可能遭衛生當局祭出禁令前，這個月先行下架這項產品。

Jull目前在美國僅銷售3種口味的電子菸，分別是兩種菸草口味的電子菸與薄荷醇口味電子菸。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1081119