日藥廠臨床試驗抗癲癇新藥 男受試者身亡

（中央社東京30日綜合外電報導）日本製藥大廠衛采公司今年進行新抗癲癇藥物臨床試驗時，發生一名受試健康男性死亡意外，日本厚生勞動省已整理完成調查報告，直言「無法否定服藥與死亡的因果關係」。

日本放送協會（NHK）、日本產經新聞報導，衛采公司（Eisai）為了研發新的抗癲癇藥物，在東京都一間醫院進行臨床試驗，一名受試的20多歲健康男性，今年6月服用藥物出院後隔天，就從高處跳下死亡。

健康受試者在這種臨床試驗中死亡的案例極為罕見，讓厚生勞動省進行調查。

調查結果顯示，死者在出院當天曾跟醫生說，自己在住院期間有幻聽等症狀。

厚生勞動省基於死者生前並無精神科的受診病歷，且類似的其他抗癲癇藥物，有些確有產生自殺傾向的風險，認為「無法否定服藥與死亡的因果關係」。

厚生勞動省也指出這項臨床試驗的問題點，包括在無法接受精神科醫師診斷的醫院進行（精神科醫師應參與），及雖有口頭告知受試男性會有自殺傾向風險，但未以書面詳細告知等，因此近日將書面要求衛采公司及醫療機構改善，要求妥適進行臨床試驗。

衛采公司已停止相關臨床試驗，並表示誠心接受調查結果，會拿出確保受試者安全的對策。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1081130