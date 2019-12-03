專利權專家：沒證據證明華為5G技術領先

（中央社記者林育立柏林3日專電）中國電信大廠華為一向宣稱5G技術領先世界，不過德國媒體引述專家指出，歐洲在5G的技術不輸中國，華為的高調背後宣傳的成分比較高。

法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）報導，華為在歐洲高調宣傳5G，將自己視為5G的代言人，成功在輿論留下沒有華為就沒有未來的形象，其實是華為和中國政府多年精心宣傳的結果，真正在5G行動通信技術領先的是歐洲，不是華為。

鴻鵠律師事務所（Bird & Bird）專家諾伯爾（Matthew Noble）表示，儘管華為的5G專利申請數居全球之冠，但專利數量是一回事，專利的品質才是關鍵。

這位精通專利權的專家表示，從對5G技術進步有實質貢獻的角度來看，瑞典的愛立信（Ericsson）、南韓的三星（Samsung）和美國的高通（Qualcomm）排名前3，其次是芬蘭的諾基亞（Nokia），然後才是華為。

諾伯爾強調，華為的5G的確比4G強，「但沒有證據證明華為的5G技術領先」。

至於電信業者樂於採購華為的設備，諾伯爾認為原因是價格低廉，「除少數例外，電信業者通常買的是最便宜的設備，根本搞不清楚誰的技術才是領先」。

華為安全性的爭議不斷，電信業者考慮採用歐洲廠商的設備，但擔心產能不足，對此愛立信表示毋須憂心。

愛立信網路部門主管傑德林（Fredrik Jejdling）告訴德新社（DPA），愛立信5G產品的產能足以滿足全歐洲的需求。

為供應歐洲市場，愛立信即將啟用位於愛沙尼亞的新廠。（編輯：王永志）1081203