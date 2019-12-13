日本景氣連4季惡化 大型製造業景氣判斷指數零

（中央社記者楊明珠東京13日專電）日本銀行（央行）今天公布12月份全國企業短期經濟觀測調查（短觀）顯示，大型製造企業景氣判斷指數（DI）為零，比起上次於9月實施的調查降5點，連續4個季度惡化。

日本經濟新聞報導，因中美貿易戰導致外需低迷，日本景氣連續4個季度惡化。大型非製造業、個人消費也不振，連續2個季度惡化。因為日本政府已有消費稅調漲的對策，比起上一次增稅時，景氣惡化的幅度算是小。

景氣判斷指數DI是回答景氣「好」的企業比例減去回答景氣「不好」的企業比例所得出的數值。大型製造業DI指數零，是日銀在將實施大規模寬鬆經濟前不久、於2013年3月（負8）以來、時隔6年9個月的低水準。

報導說，主要的16個業種當中，有11個業種景氣惡化。出口到亞洲的情況，汽車、鋼鐵業低迷，因東京奧運建設需求帶動的窯業及土石產品等好景已過開始轉衰。今年第19號颱風哈吉貝肆虐，導致部分工廠停工，也造成影響。

大型非製造業指數DI為20，比上次調查結果降1點。受到消費稅增稅的影響，零售業、批發業情形景氣不振。不過，日本今年首度主辦的世界盃橄欖球賽帶來一股特需，住宿業和餐飲業有所改善。

零售業因消費稅增稅導致銷售下滑，加上颱風肆虐影響，零售業DI指數降至負3，比上次調查降7點，是2014年12月以來首度是負數。汽車業DI指數降13點，是自從2016年6月以來首度呈現負數。

日本共同社報導，日本2019年度（到2020年3月底為止的財會年度）收益計畫顯示，估計大型造業、非製造業都會減少收益。就經常利益來看，將比上一年度減少15.1%、非製造業減少3.9%，業績惡化已成景氣復甦桎梏。（編輯：林憬屏）1081213