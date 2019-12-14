達協議 北京：15日不擬對美加徵關稅

（中央社記者周慧盈北京14日電）中國政府昨天深夜宣布與美國達成第一階段貿易協議，美方將履行分階段取消對中國產品加徵關稅的相關承諾，中方也將考慮不實施原擬於15日生效的對美產品加徵關稅措施。

中國國務院新聞辦公室昨晚11時舉行記者會，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表王受文在會中宣布，雙方在平等和相互尊重原則的基礎上，已就中美第一階段經貿協議文本達成一致。

據中國網的直播，中國財政部副部長廖岷回答媒體時表示，取消關稅是中方在經貿磋商中的核心關切，隨著雙方達成第一階段協議，美方承諾將取消部分對中國擬加徵和已加徵的關稅，並會加大對中國輸美產品關稅豁免力度，推動加徵關稅的趨勢從上升趨勢、轉向下降趨勢，「這是個承諾，是肯定的」。

廖岷並指出，中方也將相應考慮不實施原計畫於本月15日生效、擬對美方進口產品加徵關稅的措施。這是雙方在第一階段協議中，就關稅問題達成的共識。

至於中方是否有計畫取消目前已經加徵的關稅，廖岷回答說，美方已經承諾，一是取消部分對中國擬加徵和已加徵的關稅，二是加大對中國輸美產品的關稅豁免力度，「中方也相應的會作出一些安排，雙方在這方面已經達成了一致」。

媒體還問到第一階段協議雙方的簽署人和簽署時間，對此，廖岷說，雙方還需針對協議完成各自的法律審核、翻譯核對等一些必要程序，再商定時間、地點和形式來簽署協議。雙方工作層目前正在就此進行協商。

另對於智慧財產權領域，王受文表示，中美雙方就加強智慧財產權保護進行了深入討論，並在幾個方面達成共識，包括商業秘密保護、與藥品相關的智慧財產權問題、專利有效期延長、地理標誌、打擊電子商務平台上存在的盜版和假冒、打擊盜版和假冒產品的生產和出口、打擊商標惡意註冊以及加強智慧財產權司法執行和程序。（編輯：林克倫）1081214