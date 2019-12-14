國際航協：貨運復甦 航空業明年獲利可望成長

（中央社記者李欣穎日內瓦14日專電）國際航空運輸協會12日在日內瓦媒體年會中表示，隨著國際政經情勢緩和，2020年全球航空業淨利可望成長，達到293億美元，第11年連續獲利。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）說，今年經濟成長放緩，加上貿易戰、地緣政治局勢緊張和社會動盪、英國脫歐等因素，導致航空公司營運環境比預期嚴苛。

然而，由於諸多成本削減，今年航空業仍保有盈餘，淨利達到259億美元。迪朱尼艾克說：「2019年是當前經濟週期的低谷，2020年的前景會比較好。明年航空業面臨的主要問題是運輸能量如何發展，尤其關係到波音737MAX復飛和延期交機等諸多問題在何時解決。」

IATA分析，2020年全球GDP預計成長2.7%，會略高於2019年的2.5%，而美國總統大選有助於緩解貿易緊張局勢，因此，全球貿易成長也預估從今年的0.9%上升至3.3%。另外，各大央行的金融措施及寬鬆財政政策，也可望帶動經濟成長。

綜觀2020年航空業盈利因素，除了大環境變好，2019年全球經濟成長比預期還低，能源需求下降，布蘭特原油平均價格已從去年每桶71.6美元掉到65美元。

IATA說，石油供應充足導致庫存量增加，預計2020年油價會進一步走低至63美元。

至於人事成本，明年航空公司就業總人數預計達到295萬人，比今年增長1.6%，而運輸能量的上升，生產率也隨之提高，相對抵銷工資上漲帶來的影響。

IATA指出，亞太地區是全球製造中心，許多航空公司相當依賴貨運收入，而明年受益於全球貿易和航空貨運的溫和復甦，預期淨利可達60億美元，高於2019年的49億美元，淨利率22%。（編輯：王永志）1081214