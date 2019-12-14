更多編輯台推薦新聞：
馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽
文化

馬拉松書單／跑步到底有什麼魅力 暢銷作家說給你聽

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒
運動

熊本熊想傳遞東奧聖火 因不是人類遭婉拒

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生
政治

專題／返校真實上演 美麗島被關押刑求最慘教師紀萬生

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

國際航協：貨運復甦 航空業明年獲利可望成長

最新更新：2019/12/14 21:50

（中央社記者李欣穎日內瓦14日專電）國際航空運輸協會12日在日內瓦媒體年會中表示，隨著國際政經情勢緩和，2020年全球航空業淨利可望成長，達到293億美元，第11年連續獲利。

國際航空運輸協會（International Air Transport Association，IATA）理事長迪朱尼艾克（Alexandre de Juniac）說，今年經濟成長放緩，加上貿易戰、地緣政治局勢緊張和社會動盪、英國脫歐等因素，導致航空公司營運環境比預期嚴苛。

然而，由於諸多成本削減，今年航空業仍保有盈餘，淨利達到259億美元。迪朱尼艾克說：「2019年是當前經濟週期的低谷，2020年的前景會比較好。明年航空業面臨的主要問題是運輸能量如何發展，尤其關係到波音737MAX復飛和延期交機等諸多問題在何時解決。」

IATA分析，2020年全球GDP預計成長2.7%，會略高於2019年的2.5%，而美國總統大選有助於緩解貿易緊張局勢，因此，全球貿易成長也預估從今年的0.9%上升至3.3%。另外，各大央行的金融措施及寬鬆財政政策，也可望帶動經濟成長。

綜觀2020年航空業盈利因素，除了大環境變好，2019年全球經濟成長比預期還低，能源需求下降，布蘭特原油平均價格已從去年每桶71.6美元掉到65美元。

IATA說，石油供應充足導致庫存量增加，預計2020年油價會進一步走低至63美元。

至於人事成本，明年航空公司就業總人數預計達到295萬人，比今年增長1.6%，而運輸能量的上升，生產率也隨之提高，相對抵銷工資上漲帶來的影響。

IATA指出，亞太地區是全球製造中心，許多航空公司相當依賴貨運收入，而明年受益於全球貿易和航空貨運的溫和復甦，預期淨利可達60億美元，高於2019年的49億美元，淨利率22%。（編輯：王永志）1081214

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報