印度北部公立醫院缺乏資源 1個月109童喪命挨批

（中央社印度柯塔5日綜合外電報導）儘管印度北部地方當局因醫療照護機構資源不足引發不滿，而匆匆為醫院添加人員及設備，當地一家公立醫院主管今天仍表示，這家醫院去年12月初以來，已有約109名孩童喪命。

印度西北部拉吉斯坦省（Rajasthan）柯塔（Kota）JK Lon醫院醫療主管杜賴拉（Suresh Dulara）今天告訴路透社：「從12月1日以來，死亡人數已達109人。」

路透社報導，這些死亡人數上週開始躍上全國新聞頭條版面，許多公立醫療機構的糟糕狀況也因此在社群媒體引發猛烈批評。

拉吉斯坦省執政黨國大黨（Congress Party）跟中央執政黨印度人民黨（BJP）則為此互踢皮球，拉吉斯坦省長辯護說，總理莫迪（Narendra Modi）的印度人民黨在該省執政時，有更多嬰孩死在這家醫院。

一名對此事有一手資訊的消息人士表示，約3/4喪命病例發生在照護未滿月嬰兒的新生兒重症監護室。

這位因議題敏感而要求匿名的消息人士表示，中央衛生部指派的團隊正在調查這些死亡案例，並會儘速提出報告。

他指出，缺乏基礎設施與職員，以及衛生糟糕，可能是造成孩童死亡的部分原因。他還表示，這家方圓200公里內唯一設有新生兒重症室的醫院，經常接收他處的重症兒童，這也造成更高的死亡率。

醫院病患表示，印度北部許多地區12月底受寒流侵襲，讓醫院職員忙於提供毛毯、床單跟暖爐。

印度國家人權委員會（NHRC）昨天向省政府發出警告，表示這個狀況引發一些嚴重關切。委員會表示：「省政府有義務向公民提供基本必要醫療照護。」

另外，當地媒體今天也報導，印度西部由印度人民黨執政的古茶拉底省（Gujarat），12月也有兩家公立醫院發生共219名嬰兒喪命事件，而這個省分正是莫迪的家鄉。（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1090106