日本關西醫療中心 以防SARS規格嚴防武漢肺炎

（中央社東京23日綜合外電報導）中國2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情延燒，即將接待大量中國旅客入境的日本各地都啟動嚴格邊境防疫。位於關西機場對岸的一處醫療中心，更以防SARS規格來嚴防新型冠狀病毒。

日本產經新聞報導，農曆春節將屆，為因應大量造訪的中國觀光客，日本關西機場已加強防疫戒備，而在關西機場僅隔一座聯絡橋梁的「臨空綜合醫療中心」，是西日本唯一被指定為「特定傳染病指定醫療機關」，可因應不明傳染病，目前也已做好接收患者的準備。

去年底到今年初的日本新年期間，有約10萬中國觀光客從關西機場入境，且每週有11個航班往來關西機場與武漢。日本政府厚生勞動省關西機場檢疫所，過去一直都用紅外線熱成像儀器，來監控所有入境旅客是否發燒。

從新型冠狀病毒疫情蔓延後，關西機場也張貼告示，要求從武漢入境旅客如有發燒或自行服用退燒藥的情況，應主動向檢疫官申報。

關西機場檢疫所表示，如果有旅客發燒，他們會詢問是否有在中國跟感染者接觸等情況，並希望發燒旅客載上口罩盡速就醫。

如果一旦發現疑似感染患者，檢疫所人員會敦促患者前往與機場一橋之隔的臨空綜合醫療中心受診；臨空綜合醫療中心設有傳染病防治中心，不斷地針對新型冠狀病毒患者住院治療等進行訓練。

在中國爆發新型冠狀病毒疫情以來，有幾名患者接受臨空綜合醫療中心診斷，結果都是流感。

臨空綜合醫療中心主任倭正也說，目前院內各科共享資訊，在其他科別發現可疑患者也會相互通報；他們會關注重症率及致死率，假定這次疫情可能接近過去流行的「嚴重急性呼吸道症候群」（SARS）來進行相應準備。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1090123