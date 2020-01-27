電動自行車歐洲熱賣 市場前景看好

（中央社記者林育立柏林26日專電）電動自行車近年在荷蘭和德國等歐洲國家熱賣，連登山車、貨車也可用馬達驅動，專家因此看好市場前景。

德國「商務日報」（Handelsblatt）報導，荷蘭與德國是電動自行車市場的重鎮。在荷蘭，每賣出2輛自行車就有1輛是電動自行車，在德國每4輛就有1輛。

德國2019年共賣出近100萬輛電動自行車，數量相當於10年前的7倍。德國自行車同業公會（ZIV）預期，今年可望賣出110萬輛。

德國汽車零件大廠博世公司（Bosch）投入電動自行車研發10年，近來成為電動自行車的零件供應商，供貨的自行車品牌超過70家。

在博世負責電動自行車部門的狄侖特（Sebastien Therond）說，最早主要是老年人愛騎電動自行車，最近電動車開始應用到其他車款，從傳統的都市單車、貨車、登山車到跑車都改用馬達來驅動。

為滿足不同的需求，博世生產各種不同性能的馬達，有一款馬達內有扭力和速度的感測器，最多可載重250公斤，最高時速45公里，特別適合載貨。

在美國崔克自行車公司（Trek Bicycle Corp.）負責電動登山車的荷蘭籍主管德赫托克（Reijer den Hertog）說，最新的電動自行車馬達體積大幅縮小，電池改用整合性設計，可充分融入車架，加上續航力大增，騎士再也不用擔心騎到半路突然沒電。

荷蘭和德國之外，電動自行車在歐洲其他國家的占有率還不高。德赫托克說，電動自行車的性能愈來愈好，他十分看好市場的潛力。（編輯：高照芬）1090127