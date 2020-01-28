韓媒：武漢肺炎兩名病患遊蕩5天 防疫網堪憂

（中央社記者姜遠珍首爾28日專電）南韓疾病管理本部27日表示，境內確診第4起新型冠狀病毒病例；調查發現第3起確診病例從20日入境後至25日遭隔離前都在外活動，曾與74人接觸，可能是「超級傳播者」。

南韓「朝鮮日報」今天頭版頭條報導，疾病管理本部表示，20日訪問武漢後回國的55歲南韓男子27日確診為第4起感染2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的患者。

報導說，住在武漢的54歲南韓男子26日確診為第3例患者，在舊曆春節7天假期到來之際，南韓連續兩天出現確診患者。

報導說，與入境兩天內就隔離、確診的首例和第2例患者不同，第3例、第4例患者在入境兩天內未被隔離，而是在首爾市江南區、京畿道高陽、一山等首都圈一帶活動。

報導說，調查發現，第3名確診患者從20日入境後至25日被隔離前一直在活動，去過首爾江南的酒店、整型外科醫院、京畿道一山的百貨公司、大型量販店，曾與74人接觸，很可能是「超級傳播者」。

第4名確診患者從20日入境，直到26日才在京畿道平澤市一家醫院被隔離，27日確診為2019新型冠狀病毒感染患者。

報導說，與第3例確診患者接觸過的首爾江南整形外科醫務人員中，有一人出現發燒症狀，衛生部門已對他是否感染展開調查。

南韓總統文在寅27日召開對策會議，指示對從中國武漢入境人員全面調查。保健福祉部同日將傳染病危機警報級別從「注意」提升至「警戒」。這是自2009年甲型流感病毒（H1N1）後，時隔近11年再次將2004年開始的傳染病危機警報提升到「警戒」狀態。

南韓的傳染病危機警報分為「關注」、「注意」、「警戒」和「嚴重」4個等級。甲型流感病毒H1N1時出現263名死者，危機警報上升到最高等級。2015年中東呼吸症候群冠狀病毒（MERS-CoV）造成38人死亡時，危機警報為「注意」。（編輯：郭中翰）1090128