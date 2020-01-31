土耳其包機起飛 赴武漢接公民順助3國撤僑

（中央社記者何宏儒安卡拉31日專電）土耳其衛生部長克扎今天說，境內沒有出現2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，俗稱武漢肺炎）確診案例，赴中國武漢撤離34位公民和鄰近土耳其3國僑民的包機稍早起飛。

克扎（Fahrettin Koca）今天上午針對疫情召開科學委員會後告訴記者：「如果發現病毒，我們有足夠辦法可以安全因應。」

他指出，抵達土耳其機場並且通過紅外線熱影像儀篩檢的中國遊客已有1萬1000人，沒有出現疑似案例；從數個省分送檢68人的檢體也全為陰性。

土耳其派包機前往中國武漢，撤離34位滯留當地的土耳其公民，並將協助搭載7位喬治亞、7位亞塞拜然與1位阿爾巴尼亞僑民抵達土耳其。安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）快訊報導，這架飛機已經從首都安卡拉起飛。

克扎表示，經檢查後，將被撤離的所有人員都沒有感染2019新型冠狀病毒。為保險起見，他們抵達土耳其後將被隔離14天。

此外，國籍航空土耳其航空公司（Turkish Airlines）今天凌晨宣布，為了與國際和國內有關當局針對武漢肺炎疫情進行評估，2月9日前將停飛前往北京、上海、廣州、西安的航班。土航沒有直航武漢的表定航班。中國取消武漢對外航班後，中國南方航空原本每週3個武漢與伊斯坦堡往返航班已經停飛。（編輯：陳永昌）1090131