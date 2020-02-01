武漢肺炎蔓延 舊金山灣區出現第一例確診病例

（中央社記者周世惠舊金山31日專電）美國加州聖克拉拉郡（Santa Clara County）官員今天確認了舊金山灣區第一起武漢肺炎確診病例，患者是一名曾經旅行武漢的成年男性，這讓美國的確診病患增加至7例。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天宣布，一位住在北加州的成年男性檢測呈新型冠狀病毒肺炎陽性反應。

官員表示，這名男子在1月24日自武漢旅行回到舊金山灣區之後施行自我隔離，僅離家去看醫生。

官員表示，這名男子為舊金山灣區的第一例，身體不適後接受門診治療，自他從武漢返回美國之後，接觸的人很少，且與他有過接觸的人都將在家自我隔離14天。

聖克拉拉郡公共衛生局長柯迪（Sara Cody）表示，這名男子曾到中國武漢旅行，期間還去過上海，並於1月24號抵達聖荷西國際機場，回到聖克拉拉家中。

在華裔人口眾多的舊金山灣區，武漢肺炎的疫情受到關注，柯迪在記者會上表示，「舊金山灣區和北加州有很多人因為公務和個人理由旅行，宣佈當地第一起確診案例並不意外，也為了這個可能性準備了數週」。

這名住在北加州聖克拉拉郡的男子成為美國第7個確診的武漢肺炎病例，另外兩個在南加州、一個在亞利桑那州、一個在華盛頓州西雅圖，以及兩個在伊利諾州的芝加哥。

聖克拉拉郡官員表示，雖有一人確診，但武漢肺炎在舊金山灣區不到「擴散」層級。

美國國務院30日晚間發出最高警示，將赴中國旅遊警示提升至最高第4級「請勿前往」。

俗稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）在全球擴散嚴重，自去年12月發生人傳人後，在過去近兩個月期間中國有近一萬人感染，超過200人死亡。

而對於台灣處在武漢肺炎的防疫前線，卻無法加入世界衛生組織（WHO），美籍台裔的政治學者、史丹佛大學胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）今天告訴中央社記者，「這是個大問題，對國際的公共衛生也是威脅，但這不是第一次、也不會是最後一次台灣被阻絕於國際組織」。

陳仁宜說，台灣有許多相關的醫療專業人才，協助扭轉病毒的威脅，不應被拒於WHO門外。（編輯：高照芬）1090201