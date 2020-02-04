世衛：中低收入國家2040年罹癌恐增8成

（中央社日內瓦4日綜合外電報導）隸屬聯合國的世界衛生組織（World Health Organization, WHO）今天警告，由於缺乏投入防治和照護的資金，到2040年前癌症病例在中低收入國家將增加81%。

法新社報導，總部位在日內瓦的世衛組織在一分報告裡表示，這些國家將有限資源聚焦在對付傳染病和改善母親與孩童的健康，而非打擊癌症，而這些國家通常也有最高的癌症死亡率。

世衛助理秘書長任明輝在報告中說：「這是一記警鐘，提醒我們全體該處理貧富國家之間在癌症照護上的不平等，這種不平等令人難以接受。」

「如果民眾可以利用基礎照護和轉診系統，將可提早發現癌症，進行有效治療並痊癒，癌症不該成為任何人或任何地方的死刑。」

這份報告選在2月4日世界癌症日（World Cancer Day）發布。報告表示，今後10年期間將挹注250億美元（約台幣7500億元），可拯救700萬條罹癌的人命。

世衛負責非傳染疾病部門的埃爾巴維（Andre Ilbawi）說：「控制癌症病情不一定要花大錢。」

這份年度報告發現全球癌症病例將在2040年前增加40%，吸菸占25%的癌症死亡原因。

世衛旗下國際癌症研究中心（International Agency for Research on Cancer）主任魏德爾派斯（Elisabete Weiderpass）表示，高收入國家民眾獲得比較好的癌症治療，因此2000年到2015間癌症死亡率下降20%，不過貧困國家的癌症死亡率僅下降5%。（譯者：黃靖貽/核稿：陳亦偉）1090204