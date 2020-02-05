武漢肺炎延燒 東奧籌委會憂賽事受影響

（中央社東京5日綜合外電報導）2020東京奧運籌備委員會秘書長武藤敏郎今天坦言，東奧籌委會「非常擔心」2019新型冠狀病毒（2019-nCoV，武漢肺炎）疫情可能會影響今年夏天登場的奧運賽事。

法新社報導，武藤敏郎（Toshiro Muto）表示，他希望武漢肺炎疫情能迅速獲得控制，以便在東奧前恢復民眾信心。

武藤敏郎在與國際帕拉林匹克委員會（International Paralympic Committee, IPC）召開會議前說：「我們非常擔心，若這種具傳染性的病毒擴散，會對賽事動力潑冷水。」

「我希望這種病毒能盡快被根除。我們計劃與國際奧林匹克委員會（International Olympic Committee, IOC）、國際帕拉林匹克委員會、政府和東京都合作，來因應武漢肺炎。」

全球目前已有超過20個國家境內出現武漢肺炎確診病例。中國確診病例已至少2萬4000例，還有近500人喪命。

東奧選手村村長川淵三郎（Saburo Kawabuchi）說：「我打從心底希望我們能戰勝這種（病毒），並順利舉辦奧運。我們會盡一切所能保護運動員，以讓他們發揮最佳表現。」

東京都知事小池百合子（Yuriko Koike）上週末誓言要執行「周密的措施」，以保護民眾免於在東奧登場前感染武漢肺炎。（譯者：李宛諭/核稿：徐崇哲）1090205