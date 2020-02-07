研發武漢肺炎疫苗太耗時 專家建議借助SARS疫苗

（中央社華盛頓6日綜合外電報導）2019新型冠狀病毒疫情讓全球研究人員再度忙著研發對抗疫苗，但沒人能保證疫苗能及時推出，有專家建議不如把當年對抗嚴重急性呼吸道症候群（SARS）的實驗性疫苗拿來一試。

中國科學家日前分享2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）的基因圖譜，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）研究人員隨後開發出疫苗的可能關鍵成分，希望能在4月1日以前展開測試。

美聯社報導，從澳洲到法國的科學家，以及一系列生技和疫苗公司都投入這場研發大賽，為推出疫苗各自努力。

美國德州研究人員曾研發出原本要用來對抗SARS的實驗性疫苗，但當年推出時機太遲沒能派上用場，只好將其冷凍冰存；如今他們正在催促美國和中國政府試用這支疫苗。德州兒童醫院（Texas Children's Hospital）和貝勒大學醫學院（Baylor College of Medicine）專家霍特茲（Peter Hotez）表示，由於新型冠狀病毒和SARS關係密切，施打後或許能對新型冠狀病毒產生防護作用。

相較於以往疫情，各方研發新型冠狀病毒疫苗作業正以閃電般速度進行，然而許多專家一致同意，要研發出準備供廣泛使用的疫苗恐怕仍得花上一年時間，而且這還是在所有步驟都順利進行的情況下。

全球感染新型冠狀病毒人數已突破3萬人，死亡人數更超過600人，其中多數病例雖然在中國，但通報出現病例的其他國家已經多達20幾國，染病人數逾200人。

目前各國衛生官員會將患者隔離以對抗病毒擴散。新型冠狀病毒會引發發燒、咳嗽等症狀，重症患者甚至會演變成肺炎。由於沒有特定治療方式，部分醫師也會把為治療其他病症所研發的抗病毒藥物拿來做試驗。

和德州兒童醫院同事波塔奇（Maria Elena Bottazzi）共同創造出這支SARS疫苗的霍特茲表示，「我們的（疫苗）已經製造好，或許很快就可以建功」，但「此刻爆發嚴重公衛疫情，仍然沒有製造疫苗的技術路線」。

國家衛生研究院專家表示，與其追著疫情跑，不如設計出對整個病毒家族都有效的疫苗原型，如此一來，未來新的疾病一旦出現，就能立刻拿出來使用。

國家過敏與傳染病研究院（National Institute of Allergy and Infectious Diseases）疫苗研究中心（Vaccine Research Center）副主任葛蘭姆（Barney Graham）說：「我們現在已經掌握技術，從工程和生物學的角度來看這是可行的。」（譯者：李佩珊/核稿：陳政一）1090207