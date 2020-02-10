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疫情衝擊全球行動通訊大會 亞馬遜也宣布不參加

最新更新：2020/02/10 10:51

（中央社柏林/馬德里9日綜合外電報導）2020全球行動通訊大會（MWC）24日將在西班牙巴塞隆納登場，美國網路巨擘亞馬遜公司（Amazon）今天發表聲明說，由於武漢肺炎疫情擴大，決定不參加。

電信界年度大事「全球行動通訊大會」預定24至27日在巴塞隆納舉行，往年吸引超過10萬人次參觀。

繼南韓LG電子（LG Electronics）、瑞典電信設備商愛立信公司（Ericsson）與美國繪圖晶片大廠輝達（NVIDIA）之後，亞馬遜是本週第4家廠商宣布不參加今年的全球行動通訊大會。

亞馬遜原本計劃派遣子公司亞馬遜雲端運算（AWS）風光出席，並在開幕日舉行一場全天性會議。

在亞馬遜宣布退出前，主辦單位全球行動通訊系統協會（GSMA）發布聲明表示，全球行動通訊大會將如期舉行，並會加強衛生措施，防範爆發疫情。

GSMA說，這次大會不准來自中國湖北省的旅客參加，其他中國旅客須證明自己於大會之前，已經在中國境外待了兩週之久。

往年來自中國的參展者與參觀人數約5000至6000人。在這年度電信大會中，參展廠商為了年初就能爭取到大把訂單，花在布展攤位和招徠活動的費用上，動輒以百萬美元計。

中國華為公司（Huawei）與中興通訊（ZTE）已表示將會參展，並下令來自中國地區的員工在展前自我隔離，確保健康無虞，兩家公司並調動歐洲部門員工因應人力吃緊情況。

截至今天為止，根據中國官方統計，俗稱武漢肺炎的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎死亡人數增至811人，已超過2003年嚴重急性呼吸道症候群（SARS）全球死亡人數。此外，武漢肺炎確診病例已達3萬7198人。（譯者：紀錦玲/核稿：嚴思祺）1090210

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