新加坡馬來西亞將成立聯合小組 跨境防疫

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡迄今有47起確診病例，馬來西亞有18起確診病例。兩國決定將成立聯合工作小組，共同跨境防範疫情，衛生部官員將商討小組成員名單與相關權責。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

新加坡衛生部公告指出，雙方成立聯合工作小組是為了強化疫情防範的共同跨境合作。新加坡衛生部長顏金勇與馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）昨天視訊會議，討論防範措施等各項議題。

新加坡與馬來西亞往來密切，不少馬來西亞人在新加坡工作，也有居住在南部新山居民每天通勤到新加坡上班。每天入境新加坡的馬來西亞人高達30萬人。

兩國人民往來密切，結果發生跨國病例，例如有馬來西亞人出席在新加坡君悅酒店舉行的國際會議，但返國後確診感染武漢肺炎。馬來西亞也有多起病例是經由新山關卡入境的中國人。

新加坡昨天新增2起武漢肺炎確診病例，其中一人是居住在新山男子，入院治療前在聖淘沙名勝世界賭場工作。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：陳永昌）1090212