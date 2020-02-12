更多編輯台推薦新聞：
共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣
國際

共機擾台 美國務院籲北京立即停止脅迫台灣

鑽石公主號日本外海隔離 85歲台籍老翁健康差
生活

鑽石公主號日本外海隔離 85歲台籍老翁健康差

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握
兩岸

武漢肺炎台商陷疫區 封城地圖一次掌握

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】
生活

1/31曾去101九份西門町等民眾 應自主健康管理【地圖一次看】

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

新加坡馬來西亞將成立聯合小組 跨境防疫

最新更新：2020/02/12 11:32

（中央社記者黃自強新加坡12日專電）武漢肺炎疫情加劇，新加坡迄今有47起確診病例，馬來西亞有18起確診病例。兩國決定將成立聯合工作小組，共同跨境防範疫情，衛生部官員將商討小組成員名單與相關權責。

世界衛生組織（WHO）11日將武漢肺炎定名為COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）。

新加坡衛生部公告指出，雙方成立聯合工作小組是為了強化疫情防範的共同跨境合作。新加坡衛生部長顏金勇與馬來西亞衛生部長祖基菲里阿邁德（Dzulkefly Ahmad）昨天視訊會議，討論防範措施等各項議題。

新加坡與馬來西亞往來密切，不少馬來西亞人在新加坡工作，也有居住在南部新山居民每天通勤到新加坡上班。每天入境新加坡的馬來西亞人高達30萬人。

兩國人民往來密切，結果發生跨國病例，例如有馬來西亞人出席在新加坡君悅酒店舉行的國際會議，但返國後確診感染武漢肺炎。馬來西亞也有多起病例是經由新山關卡入境的中國人。

新加坡昨天新增2起武漢肺炎確診病例，其中一人是居住在新山男子，入院治療前在聖淘沙名勝世界賭場工作。

新加坡從1日23時59分起，禁止所有過去14天內曾到過中國的旅客入境新加坡或在新加坡轉機，另也禁止任何持有中國護照的旅客入境新加坡，不過，如果已有一段時間未入境中國，移民與關卡局或許會斟酌處理。（編輯：陳永昌）1090212

延伸閱讀
日本擴大防疫 13日起禁中國浙江省外籍人士入境

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報