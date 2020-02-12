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2019美國家庭負債暴增18兆元 創金融危機來新高

最新更新：2020/02/12 20:49

（中央社華盛頓11日綜合外電報導）美國紐約聯邦準備銀行今天表示，2019年美國家庭負債較前個年度增加6010億美元（約新台幣18兆元），這是2007年以來最大的年度增幅，當時就是2008年全球金融危機前夕。

根據紐約聯邦準備銀行（New York Fed Reserve Bank）公布的報告，因購屋者持續享有低利率，造成抵押貸款的額度不斷攀升，去年負債增加使得美國家庭債務額創下新高，超過2008年金融市場崩盤前的高峰。

這項季度報告指出，美國家庭債務在連續22季的增加後，去年底總額達到14兆1500億美元（約新台幣424兆元）。

2019年第4季的美國房屋貸款新增額度，創下2005年第4季以來的新高，同時，信用卡與車貸的欠款也是債台高築。

為促進經濟成長，美國聯準會（Fed）去年3度調降基準貸款利率，去年10月最後一次調降使利率來到1.5%至1.75%之間，吸引購屋者不斷搶進房地產市場。

不過債務負擔對部分美國家庭構成傷害，紐約聯邦準備銀行警告，越來越多的信用卡債務人沒錢還款，特別是年輕人。

紐約聯邦準備銀行的報告指出，2019年美國年齡介於18歲至29歲的持卡人，其中有4.3%拖欠卡款，30歲至39歲的持卡人中，僅有2.8%未按時還款。（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）1090212

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