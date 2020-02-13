口罩荒趕工生產 日高官：估每週可供應逾一億片

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本也出現口罩荒。日本政府發言人菅義偉12日表示，已請廠商趕工生產，估計每週可供應逾一億片。中央社記者楊明珠東京攝 109年2月13日

（中央社記者楊明珠東京12日專電）俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，日本也出現口罩荒。日本政府發言人菅義偉今天表示，已請廠商趕工生產，估計每週可供應逾一億片。

日本富士新聞網（FNN）報導，有關口罩缺貨問題，內閣官房長官菅義偉今天上午在例行記者會上表示，或許下週以後就可解決口罩荒問題。

針對2019年冠狀病毒疾病疫情擴大，出現一罩難求，菅義偉表示，希望官民合作，早日解決口罩缺貨問題。快的話，下週以後就可解除口罩荒，估計每週可供應一億片以上。

日本的口罩向來大多仰賴從中國進口，自從武漢肺炎疫情爆發後，就出現口罩缺貨問題，日本政府上個月底拜託日本境內廠商以每天24小時態勢趕工。

日本放送協會（NHK）報導，日本經濟產業省將對投資增產設備的業者給予補助。大企業可獲2/3補助、中小企業可獲3/4補助，但每條生產線的補助金上限為3000萬日圓（約新台幣818萬元）。補助總金額約4億5000萬日圓，將從中央政府預備金提撥。

日本國內販售口罩中，只有3成是日本製造，7成是在中國製造再輸入日本。受到疫情擴大影響，很多商店的口罩架上幾乎都張貼著「一人只能買一包」、「缺貨」、「不知何時進貨」字眼的紙張。東京都港區一家超商店員說，原則上每週二、四、六進貨，不一定會進貨，進貨後不到一小時就被搶購一空。

網路上有人留言說，有中國人炫耀自己在日本大肆蒐購口罩轉賣牟取暴利。

NHK今天報導，一名因在日本犯下詐欺罪遭通緝後潛逃到海外的22歲中國男子張志強，本月在大阪關西機場企圖再入境日本時被捕。

張嫌落網後對日警供稱，因為中國的新型冠狀病毒肺炎疫情擴大，口罩缺貨，他想買口罩給友人，所以才重返日本。

因為張嫌是推著空行李箱，日警正在調查他是否想大肆蒐購口罩後轉賣。

張嫌去年2月20日夥同其他人，共謀騙取大阪市港區一名80多歲女性的現金卡，在超商自動提款機（ATM）盜領約140萬日圓。（編輯：劉學源）1090213